Reino Unido le advirtió a Ucrania por el pedido de armas: "No somos Amazon"

Durante la cumbre de la OTAN en Lituania , a través del ministro de Defensa, Ben Wallace, el Reino Unido le advirtió a Ucrania que su país "no es un Amazon " de entrega de armas y le manifestó que "quiere ver gratitud" por la asistencia militar para hacer frente a la invasión de Rusia. La respuesta de Volodomir Zelenski .

Al hablar con periodistas en Vilna, la capital lituana, Wallace recordó que el año pasado recibió una nueva lista de peticiones militares por parte de funcionarios ucranianos y respondió diciendo "no somos Amazon " .

"Hay una pequeña advertencia: nos guste o no, la gente quiere gratitud" , dijo y añadió: "Mi consejo a los ucranianos es que sepan que están persuadiendo a países para que renuncien a sus propias existencias" de armas.

Posteriormente, el primer ministro británico, Rishi Sunak, señaló que Zelenski expresó "repetidamente su gratitud" por el apoyo brindado.

Zelenski y su cara de fastidio en la OTAN.jpg Una imagen que recorrió al mundo: el rostro de fastidio de Volodomir Zelenski en la cumbre de la OTAN por la falta de respuesta de las principales potencias.

La respuesta de Zelenski

El propio mandatario ucraniano se refirió al tema en una conferencia de prensa en Lituania: "La gente del Reino Unido siempre ha apoyado a Ucrania y estamos agradecidos por ello; no sé a qué se refiere (Wallace), que me escriba y me diga cómo le gustaría que le agradezcamos".

Luego, se dirigió al ministro de Defensa ucraniano, sentado entre el público, y le preguntó: "¿Tienes problemas con el ministro de Defensa del Reino Unido? ¿Le has dicho que estás agradecido? ¡Tienes que llamarlo hoy! Por favor", según declaraciones que reprodujo la cadena BBC.

Por otro lado, Sunak aprovechó la cumbre de la OTAN para anunciar un nuevo paquete de apoyo a Ucrania, enfocado en fortalecer la capacidad defensiva y la resistencia del país frente a la agresión rusa, según fuentes oficiales.

Este paquete incluye asistencia militar, entrenamiento y asesoramiento estratégico, con el objetivo de elevar aún más el nivel de resistencia de Ucrania.