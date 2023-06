Zelenski dice que no habrá diálogo hasta que Rusia abandone Ucrania

Zelenski no quiere dialogar con Rusia.

"Esta es su decisión, cuán lógico es eso, realmente no lo entiendo", dijo.

zelenski.jpg

Putin habló sobre la posibilidad de volver a intentar tomar Kiev

El presidente ruso dijo el martes que cualquier nueva movilización dependerá de lo que Rusia quiera conseguir en la guerra de Ucrania, añadiendo que se enfrenta a una pregunta que sólo él podía responder: ¿debería Rusia intentar de nuevo tomar Kiev?

Más de 15 meses después de que Putin envió sus tropas a Ucrania, las fuerzas rusas y ucranianas siguen luchando con artillería, tanques y aviones no tripulados en un frente de 1.000 kilómetros, aunque muy lejos de la capital, Kiev.

Utilizando la palabra "guerra" en varias ocasiones, Putin lanzó un aluvión de advertencias a Occidente, sugiriendo que Rusia podría tener que imponer un "cordón sanitario" en Ucrania.

Según indicó, Rusia no tiene necesidad de una ley marcial nacional y seguirá respondiendo a las violaciones de sus líneas rojas. Agregó que muchos en Estados Unidos no quieren una Tercera Guerra Mundial, pero indicó que Washington dio la impresión de que no teme una escalada.