Reino Unido prohibirá la venta de tabaco de por vida para quienes hayan nacido después de 2009

El proyecto de ley entrará en vigencia en 2027 y extiende la prohibición de la venta de todo producto con nicotina. El fin es reforzar la salud preventiva y aliviar la presión a largo plazo sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS) británico.

El proyecto es parte de medidas para reforzar la salud preventiva y aliviar la presión a largo plazo sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido, financiado por el Estado.

Reino Unido prohibirá fumar de por vida a los menores de edad, como el comienzo hacia la primera generación mundial libre de humo. El Parlamento británico aprobó una política antitabaco que podría ser la más ambiciosa del planeta, al prohibir su venta a los nacidos desde 2009. Con la medida, impedirá que una generación completa acceda legalmente al cigarrillo.

Se trata de la ley Anti Tabaco y Vapeo , que entrará en vigencia en 2027 y que también prohíbe la venta de todo producto con nicotina, y frena el consumo legal de tabaco desde la raíz, porque quienes hoy tienen menos de 17 años nunca podrán comprarlo legalmente.

Con la prohibición de la venta a nacidos a partir del 1° de enero de 2009, e ir aumentando la edad legal para fumar (que es de 18 años) un año cada año , se podría eliminar por completo el hábito de fumar y vapear entre la gente joven en 2040. Además, a largo plazo, podrá disminuir las muertes y hospitalizaciones por enfermedades derivadas.

El ministro de Salud de Gran Bretaña, Wes Streeting , calificó el hecho de "momento histórico para la salud de la nación" que conducirá a "la primera generación libre de humo, protegida de por vida de la adicción y el daño". Una vez que el proyecto tenga sanción real, la normativa le dará al gobierno poderes para extender la prohibición en espacios interiores a exteriores , como parques infantiles y zonas situadas cerca de escuelas y hospitales.

Con la prohibición de la venta a nacidos a partir del 1° de enero de 2009, se podría eliminar por completo el hábito.

Las autoridades también podrán restringir los sabores, el empaquetado y el consumo de vapeadores en sitios donde ya no se podrá fumar cigarrillo. El proyecto de ley es parte de una serie de medidas para reforzar la salud preventiva y aliviar la presión a largo plazo sobre el Servicio Nacional de Salud (NHS) de Reino Unido, financiado por el Estado.

La directora de la organización benéfica de salud pública Action on Smoking and Health (ASH), Hazel Cheeseman, sostuvo en el canal LBC que la iniciativa es "un punto de inflexión decisivo para la salud pública". Por otro lado, el ala conservadora más dura supone un "atentado a las libertades de los ciudadanos" por parte de lo que llaman un “Estado niñera”, traducido en más de 100 abstenciones y 57 votos en contra.

La inflación en Reino Unido subió al 3,3% y marcó su nivel más alto de 2026 por el impacto de los combustibles

La inflación en Reino Unido volvió a acelerarse en marzo y alcanzó su nivel más alto en lo que va de 2026, impulsada principalmente por el fuerte aumento de los combustibles tras la escalada bélica en Medio Oriente.

Según informó la Office for National Statistics, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó hasta el 3,3% interanual, tres décimas por encima del registro de febrero y en línea con lo esperado por el mercado. El dato refleja cómo el conflicto en la región productora de petróleo volvió a trasladarse a las economías desarrolladas a través de mayores costos energéticos y logísticos.

El economista jefe de la ONS, Grant Fitzner, señaló que el repunte respondió en gran medida al aumento del precio de los combustibles, que registraron su mayor incremento en más de tres años.