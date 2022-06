Polémica en Reino Unido: prohíben a los legisladores ir con sus bebés a los debates

La decisión suscita un debate sobre si la cultura de trabajo en el Parlamento actúa como elemento disuasorio para algunos candidatos potenciales, principalmente mujeres madres.

En los últimos años, las discusiones han abarcado no solo la compatibilidad de los cargos parlamentarios con la paternidad, sino también asuntos de larga data vinculados con acoso sexual y la diversidad.

"Los miembros (del Parlamento) no deben traer bebés a la Cámara, el Salón de Westminster o los comités generales para observar, iniciar, hablar o intervenir en los procedimientos", dijo el Comité de Procedimiento de los Comunes.

La revisión reconoció que los bebés habían sido llevados previamente a la cámara de debate en Reino Unido sin causar molestias, pero que las reglas existentes de todas maneras deberían aplicarse.

La recomendación pone a Reino Unido fuera de sintonía con la modernización en otros lugares. Si bien algunas otras legislaturas aún no permiten la entrada de bebés, otras, como Nueva Zelanda y Australia, han cambiado las reglas para permitir que los legisladores alimenten a los bebés en las cámaras de debate.

La recomendación del comité se produce tras la solicitud de revisión de la presidenta de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, después de que a la legisladora Stella Creasy le dijeran en noviembre de 2021 que iba en contra de las reglas llevar a su bebé a un debate en el parlamento.

En respuesta a la última propuesta del comité sobre las reglas, Creasy dijo: "No me sorprende que no reconozcan quién se desanima del parlamento por sus reglas anticuadas y su enfoque hacia las mujeres que tienen hijos y la necesidad de modernizarse".

"Este comité no habló con una sola persona fuera del parlamento a pesar de que muchos de nosotros los alentamos a hacerlo", dijo Creasy en un comunicado.

El portavoz del primer ministro Boris Johnson dijo que el gobierno está comprometido con un parlamento inclusivo, pero que las reglas son un asunto de las autoridades parlamentarias.

En 2016, los bebés de los legisladores australianos ya no se consideraban visitantes y, por lo tanto, no se les prohibió ingresar a la cámara del parlamento. En Nueva Zelanda, se relajaron las reglas en 2017 para permitir que las madres lleven a sus bebés a la cámara de debates para alimentarlos.