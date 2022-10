Reino Unido: se suspenden "casi todas" las medidas fiscales

El objetivo del nuevo titular de la cartera británica será implementar políticas financiares para calmar al mercado. Se esperan declaraciones de emergencia en las que anunciará un paquete fiscal a mediano plazo para combatir el défecit y reducir el nivel de endeudamiento.

"Tras conversaciones con el Primer Ministro, el Canciller ha tomado estas decisiones para garantizar la estabilidad económica del Reino Unido y generar confianza en el compromiso del gobierno con la disciplina fiscal", anunció el gobierno del Reino Unido a través de un comunicado oficial.

Reino Unido: cuáles son los cambios en Economía

El recién asumido Jeremy Hunt se baso en tres ejes claves que definirán su gestión desde su asunción en adelante:

Cambios que busquen generar una estabilidad económica y confianza en el compromiso del Reino Unido con la política fiscal.

con la política fiscal. La tasa del impuesto sobre la renta se sostendrá en un 20% hasta mejorar las condiciones económicas. Las reformas de la tasa del impuesto sobre los dividendos no seguirán vigentes.

hasta mejorar las condiciones económicas. Las reformas de la tasa del impuesto sobre los dividendos no seguirán vigentes. Revisión de apoyo energético liderado por el Tesoro después de abril de 2023.

Reino Unido: cambios en el Ministerio de Finanzas y crisis

El viernes pasado Liz Truss destituyó a su ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, en medio de una crisis económica y política en la que se cuestiona cada vez más la figura conservadora de la recién asumida. Jeremy Hunt fue nombrado como nuevo titular de la cartera.

"Me ha pedido que me haga a un lado como su ministro de Finanzas. He aceptado", expresó Kwarteng a través de una carta publicada en su cuenta oficial de Twitter.

Liz Truss Liz Truss, primera ministra de Reino Unido. Foto: Getty Images

El ahora exministro había asegurado este miércoles (24 horas antes) que "no se iba a ninguna parte", a pesar del mal clima financiero por los planes económicos del gobierno británico.

La libra esterlina perdió un 1,10% frente al dólar, hasta 1,1199 dólares, y un 0,57% frente al euro, hasta 86,83 peniques en los últimos días producto de una inestabilidad política que influyó en las finanzas. La moneda británica ya se había disparado un día anterior debido a los rumores de cambio en la política fiscal de Reino Unido.