El rey Carlos III viajará a EEUU para intentar calmar la tensa relación entre el Reino Unido y Donald Trump

La visita de oficial se realizará a fines de abril en medio de tensiones por la guerra con Irán y diferencias entre Washington y Londres.

El rey Carlos III realizará una visita oficial a Estados Unidos a fines de abril para fortalecer el vínculo bilateral , en un contexto de tensiones entre Donald Trump y el gobierno británico por la guerra en Medio Oriente y desacuerdos estratégicos.

El Palacio de Buckingham confirmó que Carlos III y la reina Camila viajarán a Estados Unidos en un recorrido planificado desde hace tiempo, que también incluirá una visita posterior a Bermudas. El viaje coincide con la conmemoración de los 250 años de la independencia estadounidense del dominio británico.

“El programa de Sus Majestades celebrará los vínculos históricos y la relación bilateral moderna entre el Reino Unido y Estados Unidos” , señaló el Palacio, que aclaró que la visita se realiza por recomendación del gobierno británico.

Se trata de un gesto diplomático relevante en medio de un escenario internacional complejo, atravesado por la guerra en Medio Oriente y el deterioro del vínculo entre Washington y Londres.

Las relaciones entre Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer , se enfriaron en las últimas semanas. El conflicto se profundizó por la negativa de Londres a involucrarse plenamente en la guerra contra Irán y a autorizar el uso de bases británicas para los ataques iniciales.

El viaje del monarca británico se da en medio de desacuerdos con Washington por la guerra en Medio Oriente.

Si bien posteriormente el Reino Unido permitió lo que Starmer definió como “ataques defensivos”, Trump cuestionó con dureza la postura del líder británico. Incluso llegó a afirmar que “no es Winston Churchill” y lo acusó de debilitar una alianza histórica.

Trump espera al rey y lanza nuevos cuestionamientos

En paralelo al anuncio del viaje, Trump confirmó que la visita comenzará el 27 de abril e incluirá una cena de gala en la Casa Blanca al día siguiente. “Estoy deseando pasar tiempo con el rey, a quien respeto enormemente”, escribió en Truth Social. “¡Será FANTÁSTICO!”.

Sin embargo, el mandatario volvió a apuntar contra los aliados que no acompañaron la ofensiva militar en Medio Oriente. “Tendrán que empezar a aprender a luchar por ustedes mismos, Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros”, lanzó, en una crítica directa al Reino Unido.

Además del conflicto con Irán, otro punto de fricción es el acuerdo británico con la República de Mauricio para transferir la soberanía de las islas Chagos, donde se ubica la base de Diego García, clave para operaciones militares. Trump calificó esa decisión como un “gran error”.

islas-chagos-1746359 Las islas Chagos y la base de Diego García suman otro punto de fricción entre ambos gobiernos.

Por su parte, Starmer, con un perfil más alineado al derecho internacional, expresó dudas sobre la legalidad de los ataques contra Irán, una postura que también responde al rechazo interno y a la preocupación por el impacto económico del conflicto, especialmente en los precios de la energía.

Aun así, el primer ministro evitó confrontar directamente con Trump y sostuvo públicamente que la relación bilateral se mantiene en buenos términos, en un intento por contener una escalada diplomática.

Un intento por recomponer una alianza histórica

La visita de Estado de Carlos III será la primera de un monarca británico a Estados Unidos desde 2007, cuando Isabel II realizó su cuarto viaje oficial al país.

En este contexto, el viaje aparece como un intento de reforzar los lazos entre ambos países en un momento delicado. Con la guerra en curso y las tensiones políticas en aumento, la presencia del monarca busca enviar una señal de estabilidad y cooperación en una de las alianzas más influyentes del escenario internacional.