Reportan 12 muertos tras un ataque contra el aeropuerto de Riad, en Arabia Saudita + Agregar ámbito en









Las cifras surgen de fuentes citadas por Reuters y AFP, porque las autoridades sauditas no difundieron un balance oficial. El ataque se atribuye a los hutíes de Yemen, que hasta el momento no lo reivindicaron.

Una fuente diplomática indicó que el aeropuerto fue alcanzado por un misil lanzado por los hutíes. @IMER_Noticias

Un ataque contra el aeropuerto internacional Rey Khalid, de Riad, dejó este sábado 12 muertos y decenas de heridos. Testimonios reportan una explosión, escenas de pánico y personas lastimadas dentro de la terminal. El jueves hubo explosiones en las cercanías del aeropuerto internacional de la ciudad, lo que desencadenó en la interrupción de vuelos.

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Según la agencia AFP, una fuente diplomática indicó que el aeropuerto fue alcanzado por un misil lanzado por los hutíes, hacia las 15 hora local (las 9 en Argentina). Hasta el momento el grupo proiraní no reivindicó el ataque, aunque sí reclamó los dos anteriores de esta semana contra el mismo aeropuerto, de acuerdo con Reuters. Después del episodio, el vocero militar de los hutíes volvió a difundir un mensaje previo en el que afirmaba que solo podían aterrizar en Riad vuelos humanitarios autorizados, y agregó que se trataba de “un recordatorio”.

Un viajero herido dijo a Reuters que vio algo cruzar el cielo antes de que se desplomara parte del techo cerca de una puerta de embarque. Los heridos fueron trasladados en ambulancias y helicópteros y, según una fuente hospitalaria citada por AFP, cinco estaban en terapia intensiva. Reuters agregó que el ataque se produjo sin alerta previa del sistema saudita de advertencia de amenazas.

Según informó la agencia Reuters, que citó a tres personas al tanto del caso, hubo dos funcionarios occidentales entre los muertos. AFP reportó una cifra similar, de 12 muertos y al menos 50 heridos. No hay un balance oficial: el gobierno saudita no respondió las consultas y Reuters advirtió que el número no es definitivo.

Vuelos cancelados y reacciones internacionales La autoridad de aviación civil saudita informó la suspensión temporal de las operaciones del aeropuerto, el más transitado del reino. Según Flightradar24, citado por Reuters, todos los vuelos hacia Riad fueron desviados o cancelados. Kuwait Airways anunció la anulación de sus servicios con la capital saudita, y Etihad y Qatar Airways ya habían cancelado vuelos, algunos hasta el lunes.

Las embajadas de Estados Unidos, Canadá, Alemania y España recomendaron a sus ciudadanos evitar la zona, y las del Reino Unido e Irlanda hablaron de un “incidente grave”. Un alto diplomático occidental dijo a AFP que varias sedes prohibieron a su personal desplazarse desde y hacia el aeropuerto durante la próxima semana. Consultado por la prensa sobre si Washington se sumará a los ataques sauditas contra los hutíes, el presidente Donald Trump respondió que podría hacerlo y que la decisión se tomará “muy pronto”. Los hutíes intensificaron desde julio, cuando se rompió la tregua con el gobierno yemení respaldado por Riad, los ataques contra aeropuertos, instalaciones petroleras y petroleros sauditas, según AFP. Los ataques que reivindicaron esta semana contra los aeropuertos de Riad y Abha dejaron al menos tres muertos. AFP señaló además que el gobierno saudita rara vez reconoce impactos sobre objetivos civiles.