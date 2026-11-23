Calabria lanzó un programa para atraer nuevos residentes y recuperar localidades despobladas. Los beneficiarios deberán comprometerse a vivir allí durante al menos 10 años.

Calabria es una de las regiones del sur de Italia que enfrenta una sostenida pérdida de habitantes.

Una región del sur de Italia puso en marcha un programa que ofrece 50 viviendas gratuitas a quienes quieran mudarse a sus localidades rurales y comenzar una nueva vida. La iniciativa busca revertir la pérdida de habitantes que afecta a Calabria, donde la población cayó un 6,4% entre 2011 y 2024.

El proyecto, denominado “Ripopola Calabria” , apunta a recuperar pueblos y comunidades que atraviesan un proceso de despoblamiento. La propuesta contempla la entrega de casas que serán reacondicionadas con fondos del gobierno regional, aunque quienes resulten seleccionados deberán cumplir una serie de condiciones para acceder al beneficio.

La medida se suma a otras iniciativas impulsadas en Italia para atraer residentes a zonas alejadas de los principales centros urbanos. Entre ellas se encuentran los conocidos programas de viviendas a un euro, que buscan recuperar propiedades abandonadas y reactivar la actividad de pequeños pueblos.

La región registró una importante caída demográfica durante los últimos años. Entre 2011 y 2024, perdió 124.000 habitantes , una cifra equivalente al 6,4% de su población total. La situación también se relaciona con la migración de jóvenes que dejan sus localidades de origen para estudiar o trabajar en otras ciudades.

El fenómeno afecta a buena parte del sur italiano. Según datos del Instituto Nacional de Estadística de Italia, aproximadamente 150.000 graduados de entre 25 y 34 años emigraron desde esa zona del país entre 2019 y 2025.

Los municipios que forman parte del programa están distribuidos en cuatro provincias: Cosenza, Catanzaro, Crotone y Reggio Calabria. Las propiedades ofrecidas no se encuentran actualmente en las mejores condiciones, por lo que deberán atravesar un proceso de refacción antes de ser habitadas.

Para llevar adelante las obras, el gobierno regional destinó un fondo de 20 millones de euros. Sin embargo, la iniciativa aclara que el mobiliario no estará incluido en las reformas. Además, las viviendas tendrán un uso exclusivamente residencial. Según las condiciones difundidas por el programa, estarán destinadas a ser habitadas y “no explotadas ni subalquiladas”.

Cuáles son los requisitos para acceder a las casas

Quienes quieran postularse deberán tener más de 18 años y ser ciudadanos italianos, residentes en Italia o ciudadanos de algún país de la Unión Europea. También tendrán que demostrar que vivieron fuera de Calabria durante, al menos, los últimos tres años.

Una de las principales condiciones es el compromiso de permanencia. Los beneficiarios deberán instalarse en la vivienda durante un mínimo de 10 años, período establecido para el contrato. El programa, además, contempla puntajes adicionales para familias, hogares monoparentales y parejas jóvenes.

Una vez cumplido ese plazo, las autoridades podrán implementar alternativas para incentivar que los nuevos residentes permanezcan en la región. Entre las posibilidades mencionadas aparecen la renovación del contrato de préstamo o la opción de comprar la propiedad a precios controlados.

Las solicitudes para la primera etapa se realizan por internet y estarán disponibles hasta el 18 de diciembre de 2026. Los interesados podrán elegir hasta tres viviendas del catálogo publicado por el programa. Luego, la asignación se definirá mediante un sistema de clasificación pública para cada propiedad.

Los beneficiarios deberán comprometerse a vivir en Calabria durante un período mínimo de 10 años.

Naro, el pueblo de Sicilia que vende casas a un euro

Calabria no es la única región italiana que busca recuperar sus localidades rurales. En Sicilia, el municipio de Naro, ubicado en la provincia de Agrigento, se incorporó al programa “Case”, que ofrece propiedades en ruinas por el precio simbólico de un euro.

La iniciativa tiene antecedentes en Salemi, otra localidad siciliana que puso en marcha el proyecto originalmente en 2008. En el caso de Naro, el objetivo es impulsar la recuperación del casco histórico y darle una nueva oportunidad a las viviendas que quedaron abandonadas.

Los propietarios interesados en vender sus inmuebles pueden presentar una manifestación de interés, completar los datos de la propiedad y adjuntar al menos una fotografía. Por su parte, quienes quieran comprar una casa deben identificar la vivienda elegida y detallar el proyecto que planean desarrollar.

Con estas propuestas, distintas localidades italianas intentan hacer frente al despoblamiento y atraer nuevos habitantes hacia zonas que perdieron población durante las últimas décadas.