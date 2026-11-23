Chuck Schumer anunció que el partido buscará determinar si el Presidente intervino para favorecer al CEO de Nvidia. La reincorporación del empresario reavivó las dudas sobre posibles conflictos de intereses y la seguridad nacional.

El Partido Demócrata de EEUU anunció una pesquisa sobre la intervención de Donald Trump en el regreso de Jensen Huang a Nvidia.

El Partido Demócrata de Estados Unidos anunció que investigará al presidente Donald Trump por su intervención en el regreso de Jensen Huang como CEO de Nvidia . El líder de la bancada en el Senado, Chuck Schumer, cuestionó que el mandatario haya presionado al directorio de la compañía tecnológica para reincorporar al empresario, quien había renunciado menos de dos semanas antes en medio de un escándalo por sus vínculos personales con una mujer investigada por presuntos contactos con los servicios de inteligencia chinos.

“Trump está anteponiendo sus propios intereses financieros y las necesidades de sus amigos multimillonarios a nuestra seguridad nacional, dejando claro que no ha aprendido nada de su contundente derrota electoral”, sostuvo Schumer en una publicación en la red social X. El senador anticipó que su partido utilizará su poder en el Congreso para determinar si hubo irregularidades en la intervención del Gobierno.

“Los demócratas utilizarán todo su poder para investigar cualquier irregularidad cometida por la Administración Trump, Jensen Huang, otros ejecutivos de Nvidia y c ualquiera que venda nuestra seguridad nacional por beneficio económico” , agregó el legislador.

La ofensiva política se produce después de que Trump reconociera públicamente que mantuvo conversaciones directas e indirectas con el directorio de Nvidia para impulsar la reincorporación de Huang. El Presidente defendió su postura y calificó al empresario como un “gran patriota” y un “tesoro nacional”. También aseguró que el Gobierno estadounidense no tiene pruebas de que represente un riesgo para la seguridad nacional.

El regreso de Huang fue anunciado este lunes, luego de que el directorio de Nvidia revisara su situación y recibiera información de altos funcionarios del Gobierno estadounidense. La compañía sostuvo que esos datos le permitieron descartar que la reincorporación del ejecutivo implique un riesgo para la seguridad nacional.

Trump, por su parte, reconoció que tuvo una participación activa en la decisión. En una entrevista con CNBC afirmó que habló con los integrantes del directorio y que tenía una postura firme a favor del regreso del empresario. Además, consideró que Nvidia es una compañía estratégica para Estados Unidos y que su continuidad al frente de la firma era importante para el país.

La intervención del mandatario también abrió interrogantes por sus intereses financieros. En su declaración patrimonial de 2025, Trump informó que tenía acciones de Nvidia por al menos u$s1 millón. Desde la Casa Blanca sostuvieron que sus inversiones son administradas por asesores externos y que no existe un conflicto de intereses.

En paralelo, el Presidente aseguró que el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, le confirmó que no existen pruebas de que Huang haya cometido alguna conducta ilegal. Sin embargo, también pidió que Nvidia mantenga una investigación interna sobre el cumplimiento de las normas de control de exportaciones de tecnología.

Jensen Huang declarará ante tres comités de la Cámara de Representantes el 1 de diciembre. Xataka

Las sospechas sobre Jensen Huang y la investigación del Congreso

La salida inicial de Huang se produjo el 12 de noviembre, después de que trascendieran sus vínculos sentimentales con varias mujeres, entre ellas Alice Huang, una empresaria china investigada por las autoridades estadounidenses ante sospechas de posibles conexiones con los servicios de inteligencia de Pekín. Las acusaciones generaron preocupación por el acceso que podría haber tenido a información vinculada con Nvidia, una compañía estratégica por su desarrollo de procesadores para inteligencia artificial.

El empresario tiene previsto presentarse el 1 de diciembre ante tres comités de la Cámara de Representantes, en una entrevista a puertas cerradas. Desde el Comité Selecto Permanente de Inteligencia aclararon que su reincorporación como CEO no modifica los planes de investigación y que todavía existen interrogantes sobre las posibles consecuencias para la seguridad nacional.

“Cuando fue destituido y dejó de ser director ejecutivo, seguimos investigando los hechos. El hecho de que haya sido restituido en el cargo no cambia nada. Hay serias dudas sobre las implicaciones para la seguridad nacional que aún requieren respuesta”, señaló un vocero del comité.

El conflicto también se desarrolla en un nuevo escenario legislativo. Los demócratas lograron al menos 258 de las 435 bancas de la Cámara de Representantes, luego de imponerse en un distrito de Carolina del Norte que todavía estaba en disputa. Se trata de su mayor cantidad de escaños desde 1992 y anticipa un Congreso en el que el partido tendrá mayor capacidad para avanzar con sus investigaciones sobre la administración Trump.