Represión en Indonesia: la llamativa protesta de mujeres con escobas en Yakarta

Las manifestantes se presentaron vestidas de rosa y con pancartas en contra del Estado y las fuerzas de seguridad. Los disturbios se intensificaron en todo el país después de que un vehículo policial atropellara y matara a un conductor de motocicleta.

Mujeres se unen a las protestas en Yakarta con escobas en mano como símbolo de cambio Reuters

Cientos de mujeres indonesias, se unieron este miércoles a las protestas en Yakarta contra los privilegios de los políticos y la brutalidad policial, mientras el presidente, Prabowo Subianto, volaba a China para asistir a un desfile militar.

Las manifestantes, miembros de La Alianza de Mujeres de Indonesia, se presentaron vestidas de rosa y con pancartas con lemas como "reforma de la policía" y "tus dulces promesas provocan diabetes", así como también con escobas que, según la organizadora de la protesta, simbolizaban la necesidad de "barrer la suciedad del Estado y la represión de las fuerzas de seguridad".

Las protestas, que habían comenzado en Yakarta la semana pasada, sacudieron la región y se intensificaron en todo el país después de que un vehículo policial atropellara y matara a un conductor de motocicleta durante unas de las manifestaciones. Según grupos de derechos humanos, al menos diez personas murieron durante las protestas, que también provocaron algunos saqueos y disturbios.

mujeres indonesia 2 Las protestas se intensificaron en todo el país después de que un vehículo policial atropellara y matara a un conductor de motocicleta.

Tensión social y represión de las fuerzas de seguridad ante las protestas Días atrás, La Alianza de Mujeres de Indonesia había suspendido una protesta debido al riesgo de una respuesta violenta por parte de las autoridades. "Queremos demostrar que las protestas son en su mayoría pacíficas", declaró Rizky Ananda, de 30 años, que se manifestaba contra la violencia frente a las personas y hacia las mujeres en particular, así como contra el despilfarro en el gasto público. "Si el Gobierno dice que las protestas son traición, debería ser cuestionable".

Esta decisión fue tomada luego de que el presidente haya afirmado que el ejército y la policía se mantendrán firmes contra la violencia y que algunos de los disturbios presentaban indicios de terrorismo y traición. Si bien tras los disturbios, Prabowo canceló su viaje al desfile militar en China, finalmente viajó. Su oficina declaró que las señales de normalidad que se estaban recuperando en Indonesia habían influido en su decisión. Por su parte, La Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba llevando a cabo una investigación sobre la actuación de las fuerzas de seguridad en las protestas, según declaró la comisaria Anis Hidayah. La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas pidió que se investigaran "todas las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, incluido el uso de la fuerza".

