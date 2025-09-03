Cuánto cuesta la visa a Estados Unidos en Argentina en 2025

A partir de septiembre, el costo de la visa a Estados Unidos sufre un incremento que eleva su precio casi al doble del actual. ¿Peligra la posibilidad de que Argentina ingrese al Visa Waiver Program?

¿De cuánto será el nuevo monto de la visa para ingresar a Estados Unidos?

A partir del 1° de octubre, se sumará una " tasa por integridad " a las visas de quienes deseen viajar a Estados Unidos por lo que su valor será de 442 dólares . Si bien con la sumatoria de medidas que ha tomado el gobierno de Donald Trump para mitigar las tasas de inmigración, los porcentajes de viajes internacionales cayeron en ese país, los turistas argentinos continúan viajando al país norteamericano y se ilusionan con el Visa Waiver Program .

En la práctica, el precio añadido perjudicaría a aquellos países que no tienen exención de visa , como Argentina . Esto es una medida que muchos miran a regañadientes, sobre todo por los espectáculos deportivos que se avecinan, como el Mundial de FIFA 2026 Y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

Además, del precio que se añadirá a la visa, el gobierno estadounidense limitará la duración de las visas otorgadas a estudiantes, visas de intercambio cultural y periodistas que viajen al país.

En el mes de julio, Argentina y la Embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires hicieron oficial el inicio del procedimiento para que nuestro país vuelva a ser parte del Programa de Exención de Visas, pero los medios de Estados Unidos aseguran que el gobierno de Donald Trump frenó el tratado del ingreso de Argentina por los conflictos de corrupción que enfrenta la administración de Javier Milei, tras la viralización de los audios de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia de Discapacidad (ANDIS).

Donald Trump

A pesar de este dato desalentador para los viajeros argentinos, los viajes de nuestros ciudadanos a Estados Unidos muestran una cifra en alza, ya que en los últimos meses aumentaron un 20% aproximadamente.

Cómo tramitar la visa a EEUU en Argentina

Para realizar visitas cortas a Estados Unidos, ya sea por viajes de turismo o educación, se puede realizar la solicitud de visa en línea. En el caso de visas de inmigrante, que se realiza para quienes desean vivir y trabajar permanentemente en el país norteamericano, se deben llenar unos formularios más específicos.

Para conocer con exactitud qué tipo de visa necesita cada persona según los objetivos de viaje que tiene, es recomendable visitar el sitio oficial de la Embajada de los Estados Unidos en Argentina.

pasaporte 3.jpg

Visas a EEUU: montos de septiembre 2025

Actualmente el costo del visado para viajar a Estados Unidos es de USD 192, pero con la suma de la "tasa por integridad", pasaría a tener el valor de USD 442, uno de los montos más elevados en el tratamiento de visas del mundo.

El procedimiento para que los argentinos accedan a la visa de viaje a Estados Unidos incluye entrevistas en consulados y el pago de aranceles, pasos que generan demoras. Pero si Argentina logra entrar al Visa Waiver Program nuevamente, quedaría exceptuado de estos pedidos.