Polémica en el tenis: un multimillonario robó una gorra que Kamil Majchrzak le regaló a un niño

El tenis tuvo un episodio bastante polémico y viral durante uno de los duelos del Grand Slam disputado en Estados Unidos.

Uno de los torneos más importantes del tenis a nivel mundial tuvo un momento más que peculiar.

Un escándalo sacudió el tenis en el US Open . Un empresario millonario interceptó un regalo que un jugador destinó a un niño, generando indignación en todo el público y protagonizando un hecho lamentable. El incidente, captado en video, desató críticas y marcó un momento controversial en el torneo que poco tiene que ver con el deporte.

Sin embargo, la respuesta del jugador involucrado transformó el episodio en una historia positiva . Su gesto para corregir la polémica fue aplaudido a lo largo del mundo, ya que un torneo que suele destacarse por lo que pasa en la cancha se había embarrado con dicho momento.

El CEO polaco que arruinó un lindo momento tras un interesante duelo de tenis en el US Open.

El 28 de agosto, tras un partido de cuatro horas y media disputadas, Kamil Majchrzak lanzó su gorra a un niño llamado Brock. Piotr Szczerek, CEO de la empresa polaca de pavimentación Drogbruk , la interceptó y se la guardó, desatando una controversia en el tenis.

El video del incidente se viralizó rápidamente, generando fuertes críticas en redes sociales. Los usuarios calificaron a Szczerek de “egoísta” y “desvergonzado”, cuestionando que un patrocinador de la federación polaca de tenis actuara así. Szczerek se disculpó, alegando que pensó que la gorra era para sus hijos.

Szczerek, conocido por su vida lujosa con una villa que incluye una cancha de tenis, enfrentó un boicot en redes. Cerró sus perfiles sociales, y su empresa no emitió comunicados. El incidente dañó su imagen y destacó la sensibilidad de los fans hacia este tipo de gestos en el deporte.

Final feliz: Majchrzak se reunió con el niño y lo llenó de regalos

Kamil Majchrzak, al conocer el incidente, buscó al niño vía Instagram, publicando: “No me di cuenta de que mi gorra no llegó al chico”. Localizó a Brock y organizó un encuentro para entregarle una gorra firmada y otros regalos.

El reencuentro, compartido con el mensaje “¡Hola mundo, junto a Brock les deseamos un gran día!”, mostró a Majchrzak y al niño sonriendo. El tenista describió el momento como muy agradable, destacando su compromiso con los fans durante el US Open.

IY3AP3BJZBCS3OIBNSOFSXXXRA Hubo un final feliz para el joven que esperaba un regalo del jugador de tenis.

Aunque Majchrzak se retiró en tercera ronda por lesión, su gesto fuera de la cancha resonó. Convirtió un episodio negativo en una historia positiva, reforzando su imagen como un deportista cercano a la gente. Este acto marcó un momento humano en el torneo después del papelón que protagonizó el CEO polaco.