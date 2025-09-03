Conmoción en Europa: murió Erik Markov, una de las mayores promesas fisicoculturistas del mundo

El fallecimiento de Erik Markov , considerado una de las grandes promesas del culturismo , generó conmoción en la comunidad del fitness internacional. La noticia fue confirmada por medios especializados como Generation Iron , aunque hasta el momento no se difundieron las causas oficiales de su deceso.

Desde que se conoció la noticia, las muestras de dolor y reconocimiento se multiplicaron en redes sociales y plataformas deportivas.

En mayo de este año, Markov había obtenido la tarjeta profesional del Mr. Olympia Amateur España , un logro que marcó su transición definitiva al circuito profesional de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) .

Tras recibir la distinción, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje que hoy cobra un tono especial: “ Hice realidad mi sueño: obtuve mi tarjeta de gira ”, escribió junto a una fotografía con su pareja y entrenadora personal, Lucía Barahona .

El culturista de origen lituano agradeció públicamente el acompañamiento de su compañera de vida, a quien definió como “ compañera de vida, mejor amiga y fuerza silenciosa ”. En otra publicación, subrayó: “ aunque reclamé mi tarjeta del tour, mi mayor victoria eres tú ”.

ERIK MARKOV | IFBB PRO on Instagram: "Mr. Olympia Amateur Spain 2025 I turned my dream into reality — I got my PRO card. But the greatest victory of all… is you, my love @imlucia7 Living the life of a competitive athlete isn't easy — diet, constant fatigue, mood swings, daily sacrifices. Behind the physique, there are sleepless nights, days filled with doubt, and moments where everything feels like an constant battle. And through every one of those days, you were there with me. You fought with me without ever stepping on stage. You supported me when I couldn't support myself. You gave me peace when all I felt was stress and anxiety. You didn't just walk beside me — you LIVED it with me. Thank you for your patience, for your unconditional love, for believing in me even when I was falling apart. This medal is yours too, because without you, nothing of this would've been possible. You are my partner for life, my best friend, my quiet strength, my calm in the chaos. And this… this is just the beginning. Te amo con todo mi corazón!"

La preparación de Erik Markov

En su propio perfil, Barahona también había retratado la intensidad de su relación. A comienzos de 2025 escribió: “Compartir deporte con la persona que te hace feliz y con el que despiertas cada mañana… eso no tiene precio. La persona que está hecha para ti definitivamente aparece, solo hay que tener paciencia".

"Doy gracias porque pensaba que nunca encontraría a alguien como yo y tú lo eres, eres todo lo que no imaginaba posible y mucho mejor, supera mis expectativas. Es mi pilar y con el que quiero compartir cada momento y vivir tranquilos, en nuestra casita, viendo nuestra serie cada noche”, resaltó.

Tras conocerse el fallecimiento, Barahona realizó una breve declaración en la que reconoció no estar en condiciones de expresarse públicamente: “No me siento capaz de hacerlo en este momento, y todavía no he procesado esta situación que estamos pasando tanto su familia como yo (...) Por respeto a él y a su familia, no volveré a publicar nada”.

Repercusiones en el mundo del deporte

La comunidad del culturismo reaccionó con tristeza. El atleta Fede Guevara le dedicó un mensaje en Instagram: “Descansa en paz amigo. Qué injusta es la vida, siempre se lleva a los mejores”, palabras que fueron replicadas en distintas publicaciones especializadas.

Desde España y otros países, colegas y seguidores resaltaron la trayectoria de Markov, quien comenzó en la división Classic Physique y rápidamente ganó reconocimiento por su disciplina y por el apoyo que brindaba a otros deportistas.

De acuerdo con Generation Iron, el joven atleta se distinguía por su obsesión por alcanzar el máximo nivel de acondicionamiento físico y su disposición a colaborar con otros competidores. Su objetivo inmediato era presentarse en la temporada 2025 con una versión mejorada de sí mismo, lo que alimentaba expectativas de un futuro destacado en escenarios internacionales.

La causa de su muerte

La repentina noticia de su muerte se sumó a otras pérdidas recientes dentro del culturismo, lo que reavivó el debate en torno a los riesgos para la salud y las exigencias extremas de esta disciplina.

Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el motivo del fallecimiento. Tanto Generation Iron como otros portales especializados recalcaron que la causa permanece sin esclarecer, aumentando la atención y el impacto generado en la comunidad deportiva.