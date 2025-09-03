EEUU amenaza con nuevas operaciones militares en el Caribe tras hundir el barco vinculado a cárteles venezolanos







Tras hundir una embarcación vinculada al Tren de Aragua, Washington advierte que continuará acciones militares contra cárteles en la región.

El secretario de Defensa de EEUU advierte nuevas operaciones militares en el Caribe contra cárteles.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió este miércoles que Washington ejecutará más operaciones militares contra cárteles responsables del tráfico de drogas en el Caribe, tras el bombardeo del martes que hundió una embarcación supuestamente cargada con narcóticos provenientes de Venezuela. La acción dejó once personas fallecidas.

Según Hegseth, “Tenemos activos en el aire, en el mar, en buques, porque es una misión mortal y seria para nosotros. No nos detendremos con este bombardeo”. El funcionario aseguró que “cualquiera que trafique en esas aguas es un narcoterrorista que hará frente al mismo destino” y destacó que las autoridades estadounidenses “sabían exactamente quién iba en ese bote”, vinculando a los fallecidos con el Tren de Aragua, “una organización terrorista designada por Estados Unidos que intenta envenenar el país con drogas”.

ssstwitter.com_1756894326490 El ataque hacia el barco que "traficaba droga" proveniente de Venezuela.

EEUU reafirma su ofensiva contra el narcotráfico Hegseth subrayó que las fronteras están “selladas” y que el presidente Donald Trump “está dispuesto a ir a la ofensiva de una forma en la que otros no lo han hecho”. Señaló que “Es una clara señal al Tren de Aragua, al Cártel del Sol y a otros que emanan de Venezuela de que no vamos a permitir este tipo de actividad”.

“Están envenenando a nuestro pueblo. Tenemos unos activos increíbles y se están agrupando en la región. ¿Quieren traficar con drogas? Es un nuevo día. Es un día diferente. Esos once narcotraficantes ya no están entre nosotros, una señal muy clara de que esta es una actividad que Estados Unidos no va a tolerar en nuestro hemisferio”, agregó.

Pete Hegseth (1) El secretario de Defensa apunta directamente a Nicolás Maduro como responsable de un “narcoestado”. Hegseth minimizó el posible impacto de los lazos entre China y Venezuela en la región y apuntó directamente a Nicolás Maduro: “El único que tiene que estar preocupado es Nicolás Maduro, que ejerce de jefe de un narcoestado. No fue electo y sobre él pesa (una recompensa de) u$s50 millones por parte de Estados Unidos”. El secretario de Defensa insistió en la fuerza militar desplegada en el Caribe y advirtió que Maduro “tiene decisiones que tomar”, mientras que cualquier acción sobre un “cambio de régimen” sigue bajo la autoridad de Trump. Horas antes, Maduro respondió acusando a Washington de buscar el “petróleo venezolano gratis” y aseguró que “el imperialismo ataca porque inventa un relato que nadie se cree”, en referencia al bombardeo que mató a los once presuntos narcotraficantes.