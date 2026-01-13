Cómo queda el calendario de vacunación 2026 en Argentina y cuáles son las modificaciones

El Ministerio de Salud ajustó dosis y edades, mantiene la gratuidad y redefine esquemas para reforzar coberturas en todo el país.

El calendario de vacunas vuelve a ocupar un lugar central dentro de las políticas sanitarias, con ajustes que buscan responder a cambios epidemiológicos y a recomendaciones técnicas acumuladas en los últimos años. Para 2026, las autoridades nacionales definieron modificaciones puntuales que impactan tanto en la infancia como en otras etapas de la vida, dentro de un esquema que sigue siendo gratuito y obligatorio .

Las vacunas incluidas forman parte del calendario oficial y se aplican en hospitales y centros de salud públicos de todo el país. El objetivo declarado es sostener coberturas altas y reducir riesgos frente a enfermedades que, cuando bajan los niveles de inmunización, tienden a reaparecer.

En ese punto, los especialistas insisten en que no alcanza con haber cumplido con una dosis: los refuerzos también cuentan y son tan necesario como la primera aplicación.

En este sentido y frente a rebrotes de enfermedades puntuales en Argentina, el esquema 2026 sufrió un cambio visible en la vacuna Triple Viral , que reorganiza una de sus dosis para reforzar la protección en la infancia.

También se ratifica la continuidad de vacunas clave a lo largo de todo el ciclo de vida y la posibilidad de completar esquemas atrasados sin reiniciar dosis , una decisión pensada para reducir barreras y sostener niveles de inmunización altos en un contexto sanitario que sigue siendo cambiante.

El cambio en la Triple Viral

Uno de los ajustes más comentados tiene que ver con la vacuna Triple Viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. A partir del nuevo esquema, la primera dosis se da a los 12 meses, mientras que la segunda dosis se dará entre los 15 y 18 meses.

Las autoridades sanitarias vienen siguiendo con preocupación la situación regional del sarampión, una enfermedad que había sido controlada y que volvió a generar brotes en distintos países. Frente a ese panorama, el cambio apunta a cerrar ventanas de vulnerabilidad, sobre todo en contextos donde la circulación del virus aumenta por viajes o baja cobertura.

Nuevo esquema de vacunación 2026

Dentro del calendario 2026 de vacunación se consolida un esquema que cubre desde el nacimiento hasta la adultez, con vacunas que protegen contra hepatitis, poliomielitis, difteria, tétanos, tos convulsa, gripe y COVID-19 en grupos específicos. También se mantienen las indicaciones para personas gestantes, personal de salud y mayores.

Entre los primeros 2 meses y 18 meses de vida se concentra gran parte del esquema de vacunación, fundamental para tener acceso a las instituciones educativas, colonias y otras actividades infantiles.

La vacunación, salvo refuerzos específicos, se retoma a partir de los 5 años con el refuerzo de IPV, Varicela, Bacteriana Celular y refuerzo de Triple Viral para quienes nacieron entre 2021 y los primeros meses de 2024.

A los 11 años se aplica la única dosis de Meningococo ACYW, Virus Papiloma Humano y, para quienes nacieron antes de 2021, refuerzo de Triple Viral.

Además, los adultos y grupos de riesgo deberán sumar dosis de refuerzo de algunas enfermedades específicas.

Para consultar más detalles sobre el nuevo esquema de vacunación se puede ingresar a https://www.argentina.gob.ar/salud/vacunas y consultar con el pediatra o médico de cabecera.