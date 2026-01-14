Alerta roja por radiación UV extrema en la Argentina: guía para cuidarse del sol en el verano + Seguir en









Este miércoles, gran parte del país registrará un índice de rayos ultravioleta muy peligrosos para la salud que rondan entre los 10 y 12.

El daño solar se acumula a lo largo de la vida, por lo que la prevención diaria es clave, incluso en días nublados o con temperaturas moderadas

Este miércoles en Argentina se pronostica una jornada con radiación ultravioleta (UV) muy elevada, la cual puede generar daños graves y acumulativos en el organismo, incluso en exposiciones que parecen breves o inofensivas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre las precauciones a tener en cuenta.

De acuerdo a los registros previstos para distintas regiones del país, en CABA y la Provincia de Buenos Aires, el índice UV alcanzará valores cercanos a 10, categoría considerada muy alta, mientras que en el norte argentino y la región de Cuyo se esperan niveles extremos, que podrían llegar a 12 o más.

Qué es el índice UV y por qué es peligroso en niveles extremos Según la OMS, el Índice UV Solar Mundial (IUV) es una medida estándar de la intensidad de la radiación ultravioleta que alcanza la superficie terrestre. Esta escala numérica comienza en cero y, a medida que aumenta su valor, se incrementa la probabilidad de sufrir lesiones cutáneas y oculares en un menor periodo de tiempo. Los niveles se dividen en categorías de bajo (menor a 2), moderado (3 a 5), alto (6 a 7), muy alto (8 a 10) y extremo (11 o más).

En caso de niveles elevados, los principales riesgos son:

Cáncer de piel, incluido el melanoma.

Cataratas y otras lesiones oculares.

Envejecimiento prematuro de la piel.

Debilitamiento del sistema inmunitario. Sin embargo, los especialistas confirman que el daño solar se acumula a lo largo de la vida, por lo que la prevención diaria es clave, incluso en días nublados o con temperaturas moderadas.

Radiación UV extrema en Argentina: recomendaciones para evitar los peligros La exposición excesiva a la radiación ultravioleta puede tener efectos devastadores y crónicos. La OMS sugiere: Evitar el sol directo entre las 10 y 16 horas

Buscar sombra.

Usar protector solar FPS 30+ (aplicarlo cada 2 horas)

Usar ropa de trama cerrada.

Sombrero de ala ancha.

Anteojos con filtro UV.