Alertan en Brasil por una ola de gastroenteritis entre los turistas: las recomendaciones de los expertos

Centros de salud de Florianópolis recibieron una gran cantidad de turistas con síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y fiebre.

Los episodios de gastroenteritis en Brasil están asociados al contacto con agua contaminada.

Una importante cantidad de casos de gastroenteritis despertó la alerta sanitaria en Florianópolis y playas del sur de Brasil , con una gran demanda en guardias médicas, sobre todo por parte de turistas , muchos de ellos argentinos.

Los pacientes que acuden a los centros de salud presentan en su mayoría síntomas como náuseas, vómitos, diarrea y fiebre, en un cuadro que ya es conocido como el "virus de Brasil".

Según lo que se informó, los episodios suelen asociarse en particular al contacto con agua contaminada, ya sea en el mar o por uso doméstico. Incluso, la ingesta involuntaria de agua al nadar puede ser suficiente para verse afectado.

Por su parte, profesionales de la salud advirtieron a los visitantes sobre el hecho de extremar cuidados, tal como lavar frutas y verduras únicamente con agua mineral, debido que el suministro de canilla no resulta recomendable en esta época del año por contaminaciones vinculadas al sistema cloacal.

El Instituto de Medio Ambiente de Brasil monitoreó 259 puntos en el estado de Santa Catarina y reveló que el 67,2% de las playas no cumple con los parámetros sanitarios recomendados. Se trata de un informe correspondiente al período entre el 28 de diciembre y el 2 de enero.

En el estudio se incluyen playas muy populares como Camboriú, Bombas, Bombinhas y Florianópolis. Según los especialistas, el contacto con aguas contaminadas puede provocar enfermedades tales como gastroenteritis, hepatitis A, fiebre tifoidea, dermatitis, conjuntivitis, otitis y afecciones respiratorias.

No obstante, desde la Compañía Ambiental del Estado de São Paulo (CETESB) indicaron que la clasificación de una playa como inadecuada no significa que todas las personas expuestas se enfermen, ya que para ello también influyen factores como el estado inmunológico y el tipo de contacto.

Desde el Instituto de Ambiente en Red, responsable del Programa Bandera Azul, aseveraron que se intensificaron las tareas de monitoreo y difusión del estado del agua, aunque señalaron que algunas regiones continúan con limitaciones estructurales en materia de saneamiento.