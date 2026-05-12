Drama en La Matanza: una mujer fue arrastrada por la calle para evitar el robo de su auto + Seguir en









La víctima del asalto fue identificada como Mariana Ruth Costa Rolleri y tiene 50 años. Debido al arrastre, la mujer terminó con una lesión en la cabeza y una fractura en una de sus piernas.

La dramática secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

Una vecina de la localidad bonaerense de Ramos Mejía vivió una pesadilla al ser desplazada unos 50 metros sobre su propio coche tras intentar resistir un asalto cometido por un grupo de ladrones.

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El asalto ocurrió este lunes alrededor de las 15 en la calle Rosales al 1150, donde tres delincuentes interceptaron a una mujer para quitarle su Fiat Mobi. Tras un forcejeo, los asaltantes tomaron el mando del coche y emprendieron la marcha con la dueña colgada del capot durante media cuadra antes de caer violentamente contra el asfalto.

Luego del incidente, la policía y el servicio de emergencias se desplazaron al sitio para asistir a la víctima, quien fue derivada a la Clínica Juan de Dios. Aunque presenta diversas lesiones, los médicos confirmaron que su vida no corre riesgo. El impactante suceso fue captado por las cámaras de seguridad del barrio.

video robo La Matanza Video registrado por cámaras de seguridad: según las primeras reconstrucciones, recorrieron unos 50 metros a velocidad con la víctima encima del vehículo, hasta que finalmente cayó al asfalto. Cómo sigue la investigación del caso de robo en La Matanza La víctima fue identificada como Mariana Ruth Costa Rolleri, de 50 años y vecina de la zona. Como consecuencia del hecho, sufrió una lesión en el cuero cabelludo y una fractura en una pierna.

Hasta el momento, los autores del hecho permanecen prófugos y no fueron detenidos. La instrucción judicial está en manos de la UFI N°12 de La Matanza, bajo la dirección del fiscal Matías Marando, mientras que el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la dependencia de Ramos Mejía coordina las tareas de campo para dar con el paradero de los sospechosos.