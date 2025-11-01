Robo en el Museo Louvre: policía francesa detiene a dos nuevos sospechosos







Se trata de un hombre de 37 años y una mujer de 38. Están acusados de participar en el robo de las joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre, ocurrido el 19 de octubre.

Entre los objetos sustraídos se encuentra la diadema de la emperatriz Eugenia, adornada con cerca de 2.000 diamantes, y otras joyas napoleónicas valuadas en más de u$s102 millones (88 millones de euros).

La policía de Francia detuvo este sábado a dos nuevas personas —un hombre de 37 años y una mujer de 38— acusadas de participar en el robo de las joyas de la corona francesa en el Museo del Louvre, ocurrido el 19 de octubre. El hombre, con antecedentes penales, fue imputado por robo y asociación delictuosa, mientras que la mujer enfrenta cargos por complicidad en robo organizado y asociación delictuosa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ambos detenidos quedaron en prisión preventiva, según confirmó la fiscal Laure Beccau. La mujer, residente en La Courneuve (un suburbio al norte de París), niega su participación en los hechos, según declaró su abogado, Adrien Sorrentino. Hasta ahora, las autoridades no han detallado el rol específico de la detenida en el asalto, que fue perpetrado por un comando de cuatro personas que irrumpió en la Galería de Apolo del Louvre.

El robo, considerado uno de los más audaces en la historia reciente, involucró a un grupo que escaló hasta un balcón del museo usando una escalera mecánica, rompió una ventana con sierras radiales y destruyó las vitrinas que protegían las piezas. Entre los objetos sustraídos se encuentra la diadema de la emperatriz Eugenia, adornada con cerca de 2.000 diamantes, y otras joyas napoleónicas valuadas en más de u$s102 millones (88 millones de euros).

image Robaron joyas de la nobleza francesa y de la época del imperio napoleónico. Las piezas, de incalculable valor histórico, siguen desaparecidas, y las autoridades sospechan que podrían estar siendo utilizadas para blanqueo de dinero o tráfico ilícito dentro de redes del crimen organizado. Especialistas de la Oficina Central contra el Tráfico de Bienes Culturales rastrean tanto mercados legales como "paralelos" en busca de las joyas, sin éxito hasta el momento.

Cuatro detenidos y tres liberados Con estas dos nuevas detenciones, ya son cuatro los acusados bajo prisión preventiva. Entre ellos figuran un argelino de 34 años —residente en Francia desde 2010—, quien fue arrestado cuando intentaba huir a Argelia, y un hombre de 39 años con antecedentes por robo agravado, ambos vecinos de Aubervilliers, otro suburbio humilde de París. Mientras tanto, tres personas detenidas el 29 de octubre fueron liberadas tras comprobarse su inocencia.

El caso sigue abierto, y las autoridades francesas no descartan nuevas detenciones mientras profundizan la investigación. El asalto al Louvre, por su planificación y ejecución, ha generado preocupación sobre la seguridad en museos emblemáticos y la posible conexión con redes internacionales de tráfico de arte. La fiscalía continúa analizando pistas para recuperar las piezas, que forman parte del patrimonio cultural francés.

Temas Louvre

Francia