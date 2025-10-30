Robo de las joyas del Museo de Louvre: la policía francesa detuvo a cinco nuevos sospechosos

Los detenidos se suman a otros dos capturados días atrás. Uno de ellos, sugirieron desde la Justicia, "ya estaba en la mira" de los investigadores.

Según la fiscal de la causa, uno de los nuevos detenidos "era objetivo de los investigadores".

La policía de Francia detuvo a otros cinco sospechosos vinculados al robo de las joyas reales del Museo de Louvre , que se suman a otros dos detenidos. El hurto fue cometido en la galería de Apolo y está valuado en u$s102 millones.

Desde un principio, se supo que una banda de cuatro ladrones encapuchados se llevó su botín durante el horario de apertura en la mañana del domingo 19 de octubre.

La fiscal de París, Laure Beccuau , declaró el jueves a la emisora de radio RTL que los últimos sospechosos habían sido detenidos en redadas coordinadas realizadas la noche del miércoles en París y sus suburbios del norte, según Reuters.

Casi dos semanas después del robo en el Louvre, la investigación continúa. En esa línea, este jueves 30 de octubre, la fiscal de París, Laure Beccuau, anunció la detención de cinco nuevas personas, en diálogo con la radio RTL.

La investigación cobró impulso después de que los teléfonos y otros objetos encontrados en posesión de los sospechosos permitieran a los investigadores estudiar las comunicaciones encriptadas realizadas, sumó la funcionaria.

ladrones louvre En los últimos días, se conoció un video de parte de la banda saliendo del museo en pleno robo. @niporwifi

Beccuau también afirmó que una unidad policial especializada en el tráfico de bienes culturales estaba rastreando el mercado negro para localizar las piezas robadas. Así, las joyas podrían utilizarse para blanquear dinero o como moneda de cambio en círculos del crimen organizado.

Además, expertos en delitos artísticos advirtieron que encontrar las joyas será más difícil que encontrar a los ladrones. Poco antes de que se produjeran las últimas detenciones, Beccuau reveló que los otros dos hombres detenidos durante el fin de semana habían "admitido parcialmente" su participación en el robo.

Cayó parte de la banda detrás del audaz robo al Museo del Louvre

Tras el impactante robo de joyas en el Museo del Louvre, las autoridades francesas lograron detener a dos hombres presuntamente involucrados en el caso que conmocionó al país.

Uno de ellos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Argelia, mientras que el otro fue capturado en Seine-Saint-Denis, en la región parisina.

Los investigadores confirmaron que ambos serían parte del grupo que, el domingo pasado, ingresó al museo en plena luz del día usando un montacargas para acceder por una ventana de la Galería de Apolo.