Rusia: el oficialismo de Vladimir Putin se impuso en las legislativas + Agregar ámbito en









Con los primeros resultados, Rusia Unida alcanzaba el 57,54% de los votos y aventajaba al Partido Comunista, que reunía el 13,67%.

El partido oficialista ruso obtuvo el 57,54% de los votos en las elecciones legislativas.

Rusia Unida, el partido oficialista ruso, se impuso en las elecciones legislativas celebradas durante tres días y obtenía el 57,54% de los votos, según los primeros resultados difundidos este domingo por la Comisión Electoral Central (CEC). Los comicios fueron los primeros de este tipo desde el inicio de la guerra con Ucrania en 2022.

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Con el 13,88% de los sufragios escrutados, la fuerza cuya campaña fue encabezada por el presidente Vladímir Putin mantenía una amplia ventaja sobre el Partido Comunista de Rusia, que alcanzaba el 13,67%. Detrás aparecían el Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR), con el 9,27%; Nueva Gente, con el 7,96%; y Rusia Justa, con el 5,16%.

Rusia renovó los 450 escaños de la Duma Las elecciones definieron la composición de los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso. La mitad de las bancas se distribuye mediante las listas de los partidos, mientras que el resto corresponde a las distintas circunscripciones electorales.

Tras conocerse los primeros resultados, Dmitri Medvédev, dirigente de Rusia Unida, sostuvo que los ciudadanos "mantienen la confianza en la principal fuerza política". Por su parte, el canciller Serguéi Lavrov afirmó que no prevé cambios en la política exterior rusa a partir del resultado electoral.

El partido Yábloko, contrario a la guerra y excluido de la competencia por listas, denunció irregularidades durante el proceso, entre ellas dificultades para emitir votos en papel y cuestionamientos al sistema electrónico. Sectores opositores en el exilio habían llamado a respaldar a candidatos de esa fuerza y a otras opciones distintas de Rusia Unida. AP y Reuters también informaron sobre restricciones a candidaturas opositoras y denuncias vinculadas al proceso electoral.

La votación estuvo atravesada además por una masiva ofensiva de drones contra Moscú y otras regiones rusas. El alcalde de la capital, Serguéi Sobianin, informó que unos 450 aparatos fueron lanzados contra Moscú, mientras las autoridades rusas acusaron a Ucrania de intentar interferir en las elecciones. En paralelo, la Comisión Electoral informó que un dron alcanzó un autobús en la región de Jersón y provocó dos muertes, entre ellas la de una empleada electoral. El Ministerio de Defensa ruso anunció que intensificaría sus ataques contra Kiev tras responsabilizar a Ucrania por la ofensiva. Rusia Unida se impuso en todas las elecciones parlamentarias del país desde 2003. La participación electoral superó el 50% durante la jornada del domingo.