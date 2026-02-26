Rusia usó un misil prohibido contra Ucrania: las imágenes que lo confirman

Moscú desplegó el llamado 9M729. El cohete, con capacidad nuclear, habría sido lanzado al menos 25 veces y recorrido más de 1.200 kilómetros.

Moscú , capital de Rusia , utilizó un misil de crucero , cuyo desarrollo llevó al presidente estadounidense Donald Trump a romper el Tratado INF en 2019, contra Ucrania . Fue confirmado a través de imágenes registradas sobre los restos de ataques rusos.

El análisis de los especialistas se fundamentó en imágenes de fragmentos del misil con capacidad nuclear, facilitadas a Reuters por tres fuentes de seguridad ucranianas. Este material constituye la primera evidencia visual pública que confirma el empleo de este armamento por parte de Rusia.

Las decenas de lanzamientos en Ucrania evidencian el derrumbe de los mecanismos de control nuclear. Este proceso de deterioro culminó este mes al expirar el Nuevo START , dejando sin efecto los límites impuestos a las armas estratégicas de Estados Unidos y Rusia.

En un comunicado escrito en noviembre, la Fiscalía General de Ucrania le confirmó a Reuters que uno de los misiles 9M729 lanzados por Rusia el 5 de octubre del año pasado voló más de 1.200 kilómetros .

Rusia lanzó al menos cuatro misiles más contra Ucrania el 17 de febrero , según una de las fuentes policiales. “Las imágenes realmente parecen mostrar el 9M729. Además de las marcas, los restos son similares a los de otros misiles de crucero relacionados con el 9M729”, expresó Jeffrey Lewis , investigador distinguido en seguridad global del Middlebury College de Vermont.

De acuerdo a analistas de Janes, una empresa de inteligencia de defensa con sede en Reino Unido, consideraron que, era muy probable que los restos que se ven en las 10 imágenes procedieran del misil 9M729 lanzado desde tierra

Las fuentes policiales afirmaron que las imágenes muestran fragmentos recuperados en las regiones de Yitómir, Lviv, Jmelnitski y Vinnitsia, todas ellas en el oeste de Ucrania.

EEUU abandonó el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019

En 2019, EEUU se retiró formalmente del Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio (INF) con Rusia. La retirada del país americano puso fin a un pacto histórico de control de armas que ha limitado el desarrollo de misiles terrestres con un alcance de 500 a 5.500 kilómetros y está generando temores de una nueva carrera armamentista.

“Rusia es el único responsable de la desaparición del tratado”, anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado en su momento, anunciando la retirada formal del gobierno de Donald Trump del tratado nuclear de la era de la Guerra Fría.