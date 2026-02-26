Nicolás Maduro denunció que EEUU bloqueó el pago de su defensa en Nueva York

La denuncia fue efectuada por su abogado. Según afirma, esto rompe con "con su derecho de la Sexta Enmienda".

El equipo legal del expresidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que el gobierno de Estados Unidos impidió que Venezuela cubra los honorarios de su defensa en el proceso por narcotráfico que enfrenta en Nueva York , una decisión que, según su abogado, podría vulnerar su derecho constitucional a contar con representación legal.

El letrado Barry Pollack envió la semana pasada un correo electrónico a un juez federal de Manhattan para advertir que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro bloqueó la autorización que permitía al gobierno venezolano pagar los costos legales de Maduro y de su esposa, Cilia Flores . El mensaje fue incorporado el miércoles al expediente público del tribunal.

Según explicó Pollack, el 9 de enero la OFAC otorgó un permiso para habilitar el pago de los honorarios . Sin embargo, menos de tres horas después, la autorización fue retirada “sin explicación”, aunque se mantuvo vigente el permiso para que se abonen los honorarios de los abogados de Flores.

Maduro y su esposa permanecen detenidos en Nueva York sin derecho a fianza desde el 3 de enero , cuando fuerzas estadounidenses los capturaron en su residencia en Venezuela. Ambos se declararon inocentes de los cargos.

El abogado afirmó que el expresidente “no puede costear de otro modo un abogado” y adelantó que pedirá asistencia al juez para garantizar el financiamiento de la defensa.

Pollack sostuvo que Estados Unidos está “interfiriendo con la capacidad del señor Maduro de contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho de la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”.

Impacto político y diplomático con EEUU

El caso se inscribe en un contexto de alta tensión diplomática. Tras la detención, el presidente Donald Trump incrementó la presión sobre la dirigencia venezolana. La actual mandataria interina, Delcy Rodríguez, avanzó en medidas como la apertura de la industria petrolera a inversiones estadounidenses y la liberación de presos políticos.

Desde 2019, durante la primera administración de Trump, Washington rompió relaciones con el gobierno de Maduro y reconoció a la oposición como autoridad legítima. Esa postura fue sostenida luego por el presidente Joe Biden.

Permitir que el gobierno venezolano financie la defensa de Maduro podría tener implicancias legales en el proceso, ya que el exmandatario sostiene que su captura fue ilegal y que, como jefe de Estado, goza de inmunidad bajo la legislación estadounidense y el derecho internacional.

Los cargos que enfrenta Nicolás Maduro

Una acusación formal de 25 páginas señala a Maduro y a otros funcionarios de haber coordinado con cárteles del narcotráfico y miembros de las fuerzas armadas el envío de grandes cantidades de cocaína hacia Estados Unidos.

Además, el documento judicial sostiene que, en el marco de esa presunta estructura, se ordenaron secuestros, agresiones y asesinatos vinculados a disputas por dinero del narcotráfico, incluido el homicidio de un presunto capo en Caracas.

Maduro y Flores enfrentan la posibilidad de cadena perpetua en caso de ser hallados culpables.

Hasta el momento, ni el Departamento del Tesoro, ni la Casa Blanca, ni el Departamento de Justicia respondieron a los pedidos de comentarios sobre el bloqueo de los honorarios legales.