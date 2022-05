Acelera Europa su desconexión del gas ruso y abre una nueva era en el mercado global de la energía

En efecto, Rusia puso de manifiesto con la invasión que no renuncia a su vocación de jugar en las grandes ligas de la política internacional, disputando esferas de influencia con la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Europa del Este como si la Guerra Fría nunca hubiese terminado. ¿Lo habrá hecho, en verdad? No lo parece ni tampoco la necesidad de hablar de una segunda versión de la misma si es que la primera mantiene plena vigencia. En esa clave, la caída del comunismo no eliminó en realidad una competencia geopolítica que tiene que ver, más que con ideologías, con la autopercepción de un país como potencia global, ya sea con los zares, con el PC, con Vladímir Putin y con quien, alguna vez, suceda a este.