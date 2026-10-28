La industria electrónica profundiza su caída: 42% de las empresas produce menos y sólo el 19% planea invertir

Un relevamiento sectorial revela que en el tercer trimestre el 35% de las compañías redujo su personal y el 65% trabajó con hasta el 60% de su capacidad. Impacto de la incertidumbre política y económica.

Las empresas agrupadas en CADIEEL indicaron que sus expectativas están limitadas por la caída de ventas y la incertidumbre económica y política.

La industria electrónica, electromecánica y luminotécnica atraviesa un escenario de dificultades productivas, reducción de puestos de trabajo y postergación de inversiones. Pasado a cifras, esto significa que el 42% de las compañías registró una caída de la producción frente al mismo período de 2025, mientras que el 35% mantuvo su actividad sin cambios y el 23% consiguió incrementarla.

El último relevamiento de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL) reveló que durante el tercer trimestre de este año el retroceso de la actividad se profundizó y que las empresas mantienen expectativas conservadoras para el cierre del año.

Entre las empresas que redujeron su producción, la contracción promedio alcanzó el 36% , cinco puntos porcentuales por encima del 31% informado en el segundo trimestre.

El deterioro también se reflejó en las decisiones de contratación y en los planes de expansión . El 35% de las empresas redujo su dotación de personal, frente al 11% que incorporó trabajadores, mientras que apenas el 19% prevé realizar inversiones durante el cuarto trimestre.

El 81% restante no tiene planes de expansión , en un contexto en el que las firmas identifican la caída de las ventas y la incertidumbre económica y política como factores que condicionan sus decisiones.

Los resultados permiten comparar la evolución de un sector que agrupa actividades vinculadas con la electrónica, la energía, los productos de baja tensión y la iluminación. Cada uno de esos segmentos representa una parte relevante de la muestra relevada por CADIEEL, con participaciones del 27%, 27%, 23% y 23%, respectivamente.

Menos inversión y alta capacidad productiva ociosa

Uno de los principales cambios respecto del relevamiento anterior se observa en las perspectivas de inversión. En el segundo trimestre, el 33% de las empresas proyectaba invertir durante el período siguiente. Para el cuarto trimestre, esa proporción cayó al 19%, una reducción de 14 puntos porcentuales. La mayoría de las compañías continúa sin encontrar condiciones para ampliar su capacidad productiva.

La evolución de las expectativas de producción también refleja una postura prudente. Para el cuarto trimestre, el 62% de las firmas espera mantener sus niveles de actividad, el 23% proyecta aumentarlos y el 15% anticipa una disminución. En el relevamiento anterior, el 55% esperaba estabilidad, el 30% preveía un aumento y el 15% estimaba una caída.

En las ventas, la expectativa de estabilidad reúne al 54% de las compañías, mientras que el 23% prevé una mejora y otro 23% anticipa un retroceso. En cuanto a la demanda interna, el 66% no espera variaciones, el 15% proyecta un incremento y el 19% prevé una disminución. Los datos muestran que las empresas no identifican, por el momento, señales generalizadas de recuperación del mercado que justifiquen ampliar sus niveles de actividad.

El informe también destaca el margen de capacidad productiva que permanece sin utilizar. El 65% de las compañías operó con hasta el 60% de su capacidad instalada durante el tercer trimestre. Aunque el indicador de CADIEEL corresponde a su propia muestra y no es directamente comparable con el relevamiento nacional del INDEC, ambos aportan evidencia de una utilización limitada de los recursos productivos.

Según el organismo estadístico, la utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera argentina fue del 58,5% en agosto de 2026, frente al 59,6% de igual mes del año anterior. Es decir, las fábricas trabajaron con poco menos de seis de cada diez unidades de su capacidad productiva disponible.

Empleo: sigue bajo presión, pero mejoran las expectativas

En materia laboral, los resultados del tercer trimestre muestran que el 54% de las empresas mantuvo su dotación de personal, el 35% redujo sus planteles y el 11% incorporó trabajadores. En comparación con el segundo trimestre, cuando el 41% había informado recortes y solo el 7% había sumado empleados, se redujo la proporción de compañías que achicaron sus equipos.

No obstante, el saldo continúa siendo desfavorable: la cantidad de empresas que redujeron personal triplica a la de aquellas que incorporaron trabajadores. Además, el 81% de las firmas prevé mantener sus dotaciones durante el último trimestre, el 11% anticipa nuevas reducciones y apenas el 8% espera contratar.

Las expectativas laborales, en este caso, presentan una mejora respecto de las proyecciones que CADIEEL había recogido para el tercer trimestre, cuando el 26% de las empresas esperaba reducir personal y el 7% proyectaba incorporaciones. Esa diferencia indica una menor proporción de firmas que anticipa ajustes para el cierre del año, aunque todavía no se traduce en perspectivas de generación de empleo a mayor escala.

El mercado externo y el debate sobre los costos

A estos factores se suma el debate sobre la competitividad industrial. En el mercado local, las empresas manufactureras deben competir con productos importados y afrontar sus propios costos de producción.

En el caso de CADIEEL, el costo local aparece expresamente como una de las principales barreras para acceder a los mercados internacionales. Si bien el 54% de las empresas relevadas exportó durante el tercer trimestre, para la mayoría de ellas las ventas externas tienen una participación reducida en su facturación: el 57% de las firmas exportadoras destina hasta el 10% de sus ventas a esos mercados y otro 29% coloca entre el 11% y el 20%.

El dato supone un cambio respecto del segundo trimestre, cuando el 41% de las empresas había informado exportaciones y el 59% no había realizado ventas externas. También se redujo la proporción de firmas que destinan hasta el 10% de su producción al exterior, que en el relevamiento anterior llegaba al 73%.

Sin embargo, la mayor cantidad de empresas exportadoras no implica por sí sola que las ventas externas tengan un peso elevado en el negocio: el propio informe muestra que siguen siendo una porción limitada de la actividad comercial de buena parte del sector.

Para el cuarto trimestre, el 64% de las compañías espera mantener estables sus exportaciones, el 14% proyecta aumentarlas y el 22% prevé una disminución. Las expectativas, por lo tanto, también se inclinan hacia la estabilidad, sin una expansión generalizada de las ventas externas que compense las dificultades del mercado interno.