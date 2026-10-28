Industria en rojo: cuáles son las ramas que acumulan caídas de hasta 39% desde 2023 y las pocas que lograron crecer

La actividad manufacturera continúa sin recuperar los niveles previos y acumula una contracción del 12% frente a 2023. El calzado, los textiles y la maquinaria lideran las pérdidas, mientras que la refinación de petróleo y la fabricación de equipos de transporte muestran resultados positivos.

La industria argentina continúa atravesando un escenario de debilidad, con retrocesos en la mayoría de los sectores productivos y dificultades para recuperar los niveles de actividad de años anteriores. Desde 2023, algunas ramas manufactureras acumulan caídas cercanas al 40%, mientras que un grupo reducido de actividades logró sostener su crecimiento.

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Según un relevamiento de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), la producción industrial registró una contracción del 12% durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2023. Entre los sectores más afectados aparecen el calzado, los productos textiles y la maquinaria y equipo.

El deterioro también se refleja en los últimos indicadores de la Unión Industrial Argentina (UIA). De acuerdo con las estimaciones preliminares de su Centro de Estudios (CEU-UIA), la actividad manufacturera retrocedió 3,4% interanual en septiembre y cayó 0,2% mensual desestacionalizado.

Mapa de la producción industrial en la Provincia de Buenos Aires

De esta manera, la producción industrial acumula una baja del 2,8% en los primeros nueve meses del año frente al mismo período de 2025 y se mantiene aproximadamente un 11% por debajo de los niveles registrados en 2022 y 2023.

El sector del calzado y sus partes encabeza el ranking de actividades más golpeadas, con un desplome del 38,8% durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2023, según los datos de la UIPBA.

La caída también se extiende a otras ramas vinculadas con la indumentaria. La producción de curtido y artículos de cuero retrocedió 33,2%, mientras que las prendas de vestir registraron una contracción del 13,7%. En conjunto, el segmento de prendas de vestir, cuero y calzado acumuló una disminución del 22%.

Por su parte, la industria textil sufrió una caída del 34%, ubicándose entre los rubros de peor desempeño. La maquinaria y equipo mostró una contracción del 33,4%, mientras que otros equipos e instrumentos registraron una baja del 30%.

Evolución de la producción industrial

Los últimos datos de la UIA confirman que las dificultades persisten. En septiembre, la fabricación de otros equipos e instrumentos eléctricos cayó 26% interanual, mientras que la maquinaria y equipo retrocedió 24%, principalmente por el menor dinamismo de la maquinaria agrícola.

También se observaron bajas en prendas de vestir, cuero y calzado (-15%), productos de metal (-10%) y productos textiles (-9%).

Cuáles son las industrias que lograron crecer

Pese al escenario generalizado de contracción, algunas actividades manufactureras consiguieron mejorar sus niveles de producción respecto de 2023.

De acuerdo con el relevamiento de la UIPBA, la fabricación de otros equipos de transporte lideró las subas, con una expansión del 12,9% en el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2023.

En segundo lugar se ubicó la refinación de petróleo, con un crecimiento del 7,9%, seguida por la elaboración de productos de tabaco, que avanzó 6,8%.

Los indicadores más recientes de la UIA también reflejan mejoras puntuales. En septiembre, la producción de otros equipos de transporte aumentó 13% mensual, impulsada principalmente por la fabricación de motocicletas.

En tanto, la refinación de petróleo creció 5% y la industria química avanzó 4%, favorecida por la producción de productos fitosanitarios.

La fabricación de madera y papel también mostró una recuperación mensual del 2%, aunque todavía se encuentra 10,5% por debajo de los niveles de 2022.

La industria no logra consolidar una recuperación

Más allá de las mejoras registradas en algunas actividades, el panorama industrial continúa mostrando señales de fragilidad.

De los 16 sectores relevados por la UIA, 10 consiguieron aumentar su producción en septiembre respecto de agosto. Sin embargo, 11 de las 16 ramas manufactureras registraron caídas en la comparación interanual, lo que evidencia que la recuperación todavía no alcanza al conjunto de la industria.

Desde la entidad advirtieron que parte de los avances mensuales responde a bases de comparación reducidas, en un contexto en el que la actividad continúa lejos de los niveles alcanzados en años anteriores.