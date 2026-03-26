Tiburones de Bahamas dieron positivo a cocaína y otras sustancias por la contaminación humana + Seguir en









Detectaron compuestos psicoactivos en los animales y abren preguntas sobre el impacto real de la polución en ecosistemas marinos.

Descubren rastros de drogas en tiburones Freepik

La contaminación del océano está a la vista pero afecta a los animales más de lo que se cree. Un estudio reciente detectó la presencia de cocaína y otros compuestos químicos en tiburones que habitan aguas de Bahamas. El hallazgo sacude tanto a la comunidad científica como a quienes siguen de cerca la salud de los ecosistemas.

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Los análisis forman parte de investigaciones que buscan rastrear cómo los residuos humanos llegan al mar, ya sea por descargas cloacales, tráfico ilegal o desechos industriales. En ese entramado, los tiburones aparecen como una especie clave para observar impactos acumulativos, dado su rol en la cadena alimentaria.

Las sustancias que encontraron en los tiburones Los análisis realizados en ejemplares de tiburones de Bahamas detectaron rastros de cocaína, junto con otros compuestos como anfetaminas, antidepresivos y restos de medicamentos de uso humano. Este cóctel químico llega al mar por múltiples vías, que pueden ser desde el vertido de aguas residuales sin tratamiento adecuado hasta el descarte de drogas en rutas del narcotráfico marítimo.

Tiburones Freepik En zonas del Caribe, donde el tránsito de sustancias ilegales es intenso, no es raro que parte de esa carga termine en el agua. A eso se suma el aporte constante de ciudades costeras que, incluso con sistemas de tratamiento, no logran filtrar completamente estos compuestos. El resultado es una contaminación difusa pero persistente, difícil de rastrear en tiempo real.

Un punto clave es que muchas de estas sustancias son bioacumulables. Es decir, se concentran en los tejidos de los animales a lo largo del tiempo. Los tiburones, como depredadores tope, están particularmente expuestos porque consumen presas que ya pueden haber incorporado esos químicos.

Qué efectos tienen en su comportamiento El impacto de estas sustancias en los tiburones todavía está bajo estudio, pero hay indicios que preocupan. Algunos experimentos sugieren que la exposición a compuestos psicoactivos podría alterar patrones de movimiento, niveles de agresividad o respuestas al entorno. Tiburones Freepik En registros controlados, se observaron tiburones con comportamientos poco habituales, como movimientos erráticos o menor reacción ante estímulos. Aunque no se puede afirmar que la cocaína sea la única causa, la coincidencia abre interrogantes. Además, si estos cambios se replican a escala poblacional, podrían afectar dinámicas ecológicas enteras, desde la caza hasta la reproducción. Los tiburones cumplen un rol regulador en el ecosistema marino, y cualquier alteración en su conducta puede generar efectos en cadena.

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