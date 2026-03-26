Un micro cayó a un río en Bangladesh y murieron al menos 26 personas

Se llevó adelante un amplio operativo de recuperación que incluyó la participación de buzos, efectivos militares y la Policía. Entre los muertos, hay niños y mujeres.

Un trágico hecho sorprendió al centro de Bangladesh cuando un micro con 50 pasajeros cayó a un río mientras subía a un transbordador. Las autoridades locales indicaron que al menos 26 personas murieron, mientras varias fuerzas como Bomberos, Defensa Civil y la Policía organizaron un amplio operativo de rescate.

El vehículo cayó el miércoles por la tarde al río Padma , en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros de la capital, Daca . El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kushtia, coincidiendo con la vuelta de las personas a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

El micro terminó completamente tapado de agua en cuestión de segundos mientras varias personas quedaron nadando para ponerse a salvo mientras otros lamentablemente quedaron atrapados. Una embarcación de rescate se sumó a la operación a última hora del miércoles y sacó el micro del agua, mientras que los rescatistas trabajaron durante la noche para recuperar los cuerpos.

En tanto, el Comisionado Auxiliar y Magistrado Ejecutivo de Rajbari, Md Hafizur Rahman , sostuvo que la administración del distrito está proporcionando 25.000 takas [unidad monetaria de Bangladesh] a cada familia en duelo y 15.000 takas a cada uno de los heridos.

La lista de muertos hasta el momento incluyó 11 mujeres, ocho hombres y siete niños, de acuerdo con Bomberos y Defensa Civil.

En un momento, las tareas de rescate debieron ser frenadas por la llegada de fuertes lluvias, lo que complicaba la seguridad de los operativos. Asimismo, se formó un comité de cinco miembros para investigar la causa del accidente.

El medio local The Daily Star indicó que las operaciones de recuperación fueron llevadas a cabo por cuatro unidades, incluyendo 10 buzos, con el apoyo del ejército, la policía, La Bangladesh Inland Water Transport Corporation (BIWTC), la Guardia Costera y la administración local.

La lista de muertos hasta el momento incluyó 11 mujeres, ocho hombres y siete niños, de acuerdo con el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil. A su vez, 22 cuerpos ya fueron entregados a sus familias.

Tragedia en Nueva York: un avión chocó contra un camión de bomberos en LaGuardia y dejó dos muertos

Un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos durante su aterrizaje en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York y dejó dos muertos y más de 40 heridos, en un accidente que obligó a cerrar la terminal y desató una investigación por un posible error de comunicación con la torre de control.

El siniestro ocurrió el domingo por la noche, a las 23:38, cuando un CRJ-900 operado por Jazz Aviation finalizaba su maniobra de aterrizaje tras haber partido desde Montreal con 80 personas a bordo. En ese momento, la aeronave colisionó de frente contra un vehículo de emergencia que se encontraba en plena pista.

El impacto fue devastador. El piloto y el copiloto murieron en el acto, mientras que decenas de pasajeros quedaron atrapados entre los restos del fuselaje y debieron ser rescatados por los equipos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar.