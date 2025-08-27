Tragedia en Lisboa: un joven de 22 años murió tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos

Un joven torero portugués de 22 años falleció tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos durante una corrida en la Plaza de Toros de Campo Pequeño situada en Lisboa, Portugal.

Se trataba de Manuel Maria Trindade , quién residía en São Miguel de Machede y formaba parte del grupo Forcados Amadores de São Manços, distrito de Évora. El joven había perdido mucha sangre después de chocar violentamente contra las tablas y caer sobre la arena .

Trindade fue asistido por sus compañeros y luego estabilizado en la enfermería de Campo Pequeño por el equipo médico de guardia en la corrida. Tras recibir primeros auxilios, fue trasladado al Hospital de Santa María y, más tarde, con ventilación asistida, al Hospital de São José, en la capital del país, donde ingresó con “muerte cerebral” .

La mamá de Trindade, Alzira Beringel, utilizó sus redes sociales para defenderse de las críticas que recibió por las corridas de toros en las que participaba su hijo .

"Vengo a agradecerles todos sus aplausos, todas las risas y regocijos por la muerte de mi hijo. ¿Lo conocieron como para alegrarse de su muerte? ¿Saben si le gustaban los animales? ¡Por casualidad, sí! Siempre hemos tenido perros y son parte de nuestra familia. Dormían con él y cuando llegaba a casa se reían con él... los animales saben quiénes son las buenas personas", expresó.

“Me había prometido a mí misma no leer sus comentarios inteligentes, pero fueron apareciendo algunos ‘tan bonitos’, que no pude soportar y tuve que agradecerles por el apoyo y el cariño mostrado. Todavía vivimos en un país democrático, en el que cada uno es libre de gustar lo que le gusta y a nadie más le importa”, añadió la mujer.

Otras repercusiones del fallecimiento de Manuel Maria Trindade

La Asociación Nacional de Grupos de Forcados (ANGF) lamentó profundamente el fallecimiento de Manuel Maria Trindade. “ANGF desea expresar sus más sentidos condolencias a la familia de Manuel, a todos sus amigos y al Grupo de Forcados Amadores de São Manços. La ANGF está disponible para proporcionar todo el apoyo necesario en este momento tan difícil", dijo la asociación a través de un mensaje que difundió en sus redes sociales. “Que la memoria y el ejemplo de valentía de Manuel María Trindade permanezcan vivos en el corazón de todos los que lo conocieron y admiraron. Las más sentidas condolencias”, concluyó.

Por su parte, el presidente de la Cámara Municipal de Évora, Carlos Pinto de Sá, también lamentó la muerte del joven que vivía en ese distrito: “En mi nombre personal y en nombre del Municipio de Évora nos dirigimos a la familia y al Grupo de Forcados Amadores de São Manços para expresar nuestras más sentidas condolencias y nuestra solidaridad en este momento doloroso que nos golpea. ¡Que descanse en paz!”.