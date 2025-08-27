Estreno esperado en Prime Video: la precuela de una exitosa serie de la plataforma







Con solamente 7 episodios, esta serie viene a llenar el vacío mientras se espera la segunda temporada en el catálogo de Prime Video.

Taylor Kitsch protagoniza la precuela de la exitosa serie, en Prime Video.

En Prime Video existe una gran cantidad de películas y series que fueron fuertemente aclamadas por el público y a su vez tuvieron un alto nivel de puntaje en los sitios de críticos especializados. No es una sorpresa que el contenido de la plataforma se encuentre entre lo mejor puntuado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un ejemplo claro de esto fue "La Lista Final", estrenada en 2022, que tuvo un gran éxito entre los espectadores y todos se quedaron esperando una segunda temporada. Mientras la espera continúa, los productores anunciaron que llegará una mini precuela de 7 episodios centrada en Ben Edwards para calmar las ansias.

La lista final: Lobo Negro Llegó a Prime Video la precuela de una exitosa serie que todos esperaban.

De qué trata La lista final: Lobo negro, la miniserie esperada en Prime Video Lobo Negro está basada en "La lista final" y la trama se centra en Ben Edwards y su viaje pasando de SEAL de la Marina a agente de la CIA. De esta manera, se demuestra cómo se fue convirtiendo en ese personaje que se pudo ver en la primera temporada de la serie estrenada en 2022.

Está ambientada 5 años antes de lo sucedido en la trama principal explora el lado más oscuro de la guerra, sus costos humanos y las misiones que marcaron a Edwards, Reece y su equipo. Entre conspiraciones, acción y drama se puede ver el camino que llevó a los protagonistas hasta donde están.

Prime Video: tráiler de La lista final: Lobo negro Embed - La Lista Final: Lobo Negro - Tráiler Oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de La lista final: Lobo negro Taylor Kitsch (Ben Edwards)

Chris Pratt (James Reece)

Tom Hopper (Raife Hastings)

Luke Hemsworth (Jules Landry)

Rona-Lee Shim'on (Eliza Perash)