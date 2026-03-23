Tragedia en Nueva York: un avión chocó contra un camión de bomberos en LaGuardia y dejó dos muertos

El impacto durante el aterrizaje de un vuelo de Air Canada dejó más de 40 heridos y paralizó el aeropuerto. Investigan fallas en la coordinación.

Un avión chocó contra un camión de bomberos durante el aterrizaje en Nueva York

Un avión de Air Canada Express chocó contra un camión de bomberos durante su aterrizaje en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York y dejó dos muertos y más de 40 heridos , en un accidente que obligó a cerrar la terminal y desató una investigación por un posible error de comunicación con la torre de control.

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El siniestro ocurrió el domingo por la noche, a las 23:38, cuando un CRJ-900 operado por Jazz Aviation finalizaba su maniobra de aterrizaje tras haber partido desde Montreal con 80 personas a bordo. En ese momento, la aeronave colisionó de frente contra un vehículo de emergencia que se encontraba en plena pista.

El impacto fue devastador. El piloto y el copiloto murieron en el acto , mientras que decenas de pasajeros quedaron atrapados entre los restos del fuselaje y debieron ser rescatados por los equipos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar.

A pesar de que el avión se desplazaba a una velocidad relativamente baja, cercana a los 30 kilómetros por hora, la violencia del choque contra el camión de bomberos resultó fatal para la cabina de mando. En total, 41 personas fueron trasladadas a hospitales, algunas de ellas con pronóstico reservado.

El accidente en LaGuardia dejó dos muertos y más de 40 heridos.

En tanto, los dos efectivos que operaban el camión sufrieron fracturas, aunque se encuentran fuera de peligro.

Caos en LaGuardia: cierre total y vuelos cancelados

Tras el accidente, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó el cierre inmediato de la terminal, lo que provocó un colapso total en una de las principales estaciones aéreas domésticas de Estados Unidos.

La zona del impacto fue transformada en un hospital de campaña para asistir a los heridos, mientras que decenas de vuelos fueron cancelados o reprogramados. La situación generó demoras masivas y complicaciones para miles de pasajeros.

Kathryn Garcia, directora de la Autoridad Portuaria, aseguró que la investigación en el lugar es “exhaustiva” y confirmó que la mayoría de los pasajeros ya recibió el alta médica.

nueva york avion (1) Sospechan de una falla en la comunicación con la torre de control.

Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) tomó el control de las cajas negras para avanzar en la reconstrucción de los hechos y determinar cómo el camión terminó en la trayectoria del avión.

Las hipótesis del choque en Nueva York

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) trabajan para esclarecer las causas del accidente que dejó dos muertos y decenas de heridos en el aeropuerto de Nueva York.

Los investigadores buscan establecer por qué el camión de bomberos se encontraba en la pista justo cuando la aeronave realizaba su aterrizaje. Entre las primeras hipótesis aparecen una posible falla de coordinación en tierra, un error humano o la respuesta a otro incidente aún no esclarecido.

En paralelo, comenzó a analizarse un audio clave que podría ayudar a reconstruir lo sucedido. En la grabación se escucha el intercambio entre el conductor del vehículo y la torre de control.

“Torre LaGuardia solicitando cruzar la (pista) 4 en Delta”, dice el chofer. Desde la torre, el controlador responde: “Camión 1 y compañía, crucen la 4 en Delta”.

avión nueva york Analizan las comunicaciones entre el controlador y el vehículo antes del impacto.

Segundos después, al advertir el riesgo de colisión, el operador intenta frenar la maniobra con urgencia: “Frontier 4195, deténgase ahí, por favor. ¡Alto, alto, alto!”. Ante la falta de respuesta, insiste: “Deténgase, camión 1, deténgase”.

Sin embargo, las advertencias no lograron evitar el impacto. Luego del choque, el controlador concluye: “JAZZ 646, veo que colisionó con el vehículo. Simplemente mantenga su posición. Sé que no puede moverse. Los vehículos de emergencia están acudiendo hacia usted ahora mismo”.

Mientras avanza la investigación, todos los vuelos que debían partir desde LaGuardia fueron cancelados o demorados durante la mañana del lunes, reflejando la magnitud del accidente y sus consecuencias inmediatas en la operación aérea.