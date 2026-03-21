EEUU incluyó a Cuba en su lista de países con restricciones para recibir petróleo ruso + Seguir en









La medida se conoció luego de que un petrolero ruso se encaminara hacia la isla. Su documento es una actualización de otra licencia reciente e incluye a otros países como Ucrania y Corea del Norte.

La isla profundiza su crisis energética.

El Departamento del Tesoro de EEUU incluyó a Cuba en una lista de países a los que se les prohíbe recibir petróleo ruso, después de que un petrolero cargado se estuviera dirigiendo hacia la isla, que se encuentra bajo un bloqueo naval estadounidense.

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En una licencia general publicada el jueves, el Tesoro añadió varios países a la lista de naciones a las que se prohíben las transacciones relacionadas con la venta, la entrega o la descarga de crudo o productos petrolíferos procedentes de Rusia.

El documento es una actualización de otra licencia emitida la semana pasada, después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que EEUU permitiría la venta del petróleo ruso cargado en petroleros el 12 de marzo o antes.

EEUU incluyó a Cuba en su lista de países con restricciones de recibir petróleo ruso El objetivo era reducir la presión sobre los mercados petroleros derivada de la guerra de EEUU e Israel contra Irán. Mientras tanto, al menos un petrolero ruso, que transporta 700.000 barriles de crudo se dirigía a la isla y se calculaba que llegaría a finales de este mes, según la empresa de seguimiento de materias primas Kpler Ltd.

buque petrolero ruso Al menos un petrolero ruso, que transporta 700.000 barriles de crudo se dirigía a la isla y se calculaba que llegaría a fin de mes. La licencia general actualizada también incluye prohibiciones sobre transacciones relacionadas con petróleo ruso destinadas a Irán, Corea del Norte y las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia.

La administración Trump trató de ofrecer exenciones a las sanciones en determinadas circunstancias para evitar que los precios del petróleo se disparen. Junto con las medidas relativas a Rusia, Bessent dijo el jueves que EEUU está considerando levantar las sanciones sobre parte del petróleo iraní que ya se encuentra en el mar. Un petrolero ruso viaja a Cuba con 700.000 barriles de crudo Un barco petrolero ruso está de camino a Cuba, en medio de la crisis energética que atraviesa la isla. Luego de que EEUU tomara el control de las relaciones internacionales de Venezuela, el territorio gobernado por el castrismo comenzó a ser estrangulado enérgicamente. En modo de apoyo, Rusia envía más de 700.000 barriles de crudo para apaciguar la crisis. El carguero llamado Anatoly Kolodkin, salió el pasado 8 de marzo desde Primorsk, un puerto a 100 kilómetros de San Petersburgo. Este miércoles, a las 16:00 GMT (13hora Argentina), se lo detectó en el Atlántico oriental rumbo a Cuba, de acuerdo con la firma de análisis marítimos Kpler. El mismo sitio señaló que el buque lleva una bandera rusa y es propiedad de la empresa estatal Sovcomflot. También, se explicó que descargará los 730.000 barriles que lleva, en Matanzas, Cuba, cerca del 23 de marzo.