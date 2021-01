Trump se retira abandonado por los amigos del campeón

En la última semana comenzó a circular en Twitter un pedido para que se elimine de la película “Mi pobre angelito: Perdido en Nueva York” un cameo –breve aparición– que hizo Trump. El magnate, dueño del Hotel Plaza de Nueva York desde 1988, pedía que le dieran un papel a cambio de rodar en sus edificios; así es como fue incluido en una escena de la película en la que el pequeño Kevin McCallister le pregunta dónde queda el vestíbulo y él se lo indica.

Macaulay Culkin, el actor que protagonizó la película, apoyó la iniciativa de una usuaria que proponía que se elimine la imagen de Trump y se la reemplace por una imagen suya actual: “Vendido”, escribió Culkin. También la ciudad de Nueva York, sede de su emporio familiar, le da ahora la espalda al magnate inmobiliario.

Pero no todas las cancelaciones son simbólicas. El Gobierno municipal de esa ciudad, dirigido por el demócrata Bill de Blasio, se plantea rescindir los contratos para la gestión de dos pistas de hielo y un carrusel en el Central Park, así como un campo de golf en el Bronx.

“La ciudad de Nueva York no hace negocios con insurrectos”, argumentó De Blasio en referencia a las incitaciones del republicano a la reciente toma violenta del Capitolio.

Además, la asociación profesional de golf PGA anunció que el campeonato de 2022 no se celebrará en el Trump National Golf Club de Bedminster, en Nueva Jersey, también propiedad del magnate.

En el mismo sentido, The Royal and Ancient Golf Club de Saint Andrews, en Escocia, informó que el torneo Open Británico no se realizará como estaba previsto en el campo escocés de Turnberry, propiedad también del presidente saliente de Estados Unidos y al que asistió cada vez que viajó a Europa en los últimos cuatro años.