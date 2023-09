Ucrania atacó al Papa: "No puede ser un mediador, es prorruso"

No se puede negar la tensión entre el Papa Francisco y Ucrania durante meses. Pero nunca antes se había visto un ataque como el de las últimas horas: “No hay papel de mediador para el Papa, es prorruso y no es creíble”, afirmó Mijail Podolyak, principal asesor del presidente Volodymyr Zelensky, en el canal 24 de Ucrania, en una larga y controvertida conversación con Oksana Kharkovska, donde habló sobre la guerra, la OTAN y, de hecho, el Vaticano y su papel.

De esta manera Kiev excluyó la posibilidad de una mediación del Vaticano para resolver el conflicto militar en territorio ucraniano. Podolyak no tuvo reparos con sus palabras y también habló de supuestas inversiones de Rusia en el banco del Vaticano.

"El Vaticano no puede tener ninguna función de mediación, porque sería una función que engañaría a Ucrania o a la justicia", explicó Podolyak, añadiendo que Kiev, en esta situación, no recibirá una "evaluación justa" del Vaticano.

Podolyak, quién es la mano derecha del presidente de Ucrania criticó nuevamente las palabras del Papa Francisco a los jóvenes rusos reunidos en San Petersburgo, en un encuentro a distancia, llevado a cabo en ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud que a causa de la guerra los cristianos rusos no pudieron asistir.

En ese encuentro el Papa les había hablado de la “Gran Rusia” porque “la herencia rusa es muy buena y muy bella y sólo hay que pensar en el campo de la literatura, de la música hasta llegar al escritor Fiodor Dostoievski, que nos habla de humanismo” fue el mensaje auténtico del Pontífice, aunque más tarde reconoció que quizás “no fue muy afortunado” ya que no se había comprendido bien.

El asesor ucraniano lo sentenció al decir que en tiempos de guerra: "No tiene sentido hablar de un mediador llamado Papa Francisco si adopta una posición prorrusa que es completamente obvia para todos".

IOR: el banco del Vaticano

El asesor de Zelensky también hizo referencia a las inversiones de la Federación Rusa en el Banco del Vaticano IOR: “Hay que mirar las inversiones que Rusia está haciendo en el Banco del Vaticano. ¿Por qué un lugar tan extraño en un país llamado el Vaticano? Necesitamos analizar esto con un poco más de detalle" sentenció.

Declaraciones acusadoras contra el Papa que cayeron como una bomba sobre el sendero de paz que a través del cardenal Matteo Zuppi lleva adelante desde hace meses la Santa Sede.

Relaciones tensas

Los palos que tira Ucrania contra el Papa no es de ahora. Ya el pasado 13 de mayo, cuando el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky visitó al papa Francisco no fueron bien recibidas las declaraciones del primer mandatario al salir del Vaticano “tengo respeto por el Papa pero no necesitamos mediadores” dijo horas más tarde en un programa de televisión italiana; cómo tampoco cayo bien a la diplomacia vaticana las pretensiones y el supuesto cuadernillo con el que se habría presentado el primer mandatario ucraniano al Papa y le habría abierto para imponer sus puntos a respetar en la negociación entre Kiev y Moscú.