Ucrania firmó el pedido para unirse a la Unión Europea

Los líderes de la Unión Europea podrían debatir la posibilidad de que Ucrania se una al bloque en una cumbre informal en marzo, dijo el lunes un funcionario de alto rango de la UE, añadiendo que la cuestión era importante para Ucrania en las negociaciones con Rusia sobre el fin del conflicto.

"Creo que una de las razones por las que esto es importante para el presidente Zelenski es que potencialmente podría estar en algunas de las discusiones con Rusia sobre una salida", dijo el funcionario, refiriéndose a las conversaciones para poner fin al conflicto. Pero advirtió que aún no se ha iniciado ningún proceso.

"En cuanto a la solicitud (de Ucrania para ingresar en la UE), creo que es importante no adelantarse a los hechos", dijo el funcionario, que pidió no ser identificado. "Obviamente aún no se ha recibido, pero toda esta cuestión de la situación de Ucrania es algo que está muy presente en la mente de los líderes".

El presidente de los líderes de la UE, Charles Michel, y la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirán el lunes por la noche en París con el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, para mantener conversaciones.

"Así que estoy seguro de que esto saldrá en esas discusiones. Y, por supuesto, tenemos de forma inminente, los días 10 y 11 de marzo, una reunión informal del Consejo Europeo y me imagino que el tema de Ucrania, que está ocupando la mente de muchos líderes, aparecerá en algún momento en esas discusiones", dijo el funcionario.

Ucrania tiene un acuerdo de asociación con el bloque de 27 países, pero quiere convertirse en miembro de pleno derecho, algo a lo que el Kremlin se opone. Hasta ahora no se ha discutido la adhesión de Ucrania para no enemistarse con Moscú, pero la invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado las cosas, dijo el funcionario.

"Esta agresión rusa sin precedentes que estamos viendo contra Ucrania, la fuerte condena que hemos visto por parte de la UE, la indignación en la Unión Europea, los Estados miembros, la opinión pública (...) creo que también es probable que sea un factor que determine la forma en que respondamos (a una solicitud de adhesión)", dijo el funcionario.

"Si uno va a los orígenes de parte de este enfrentamiento, había un gran número de personas que estaban dispuestas a dar su vida por una perspectiva europea que estaba en el corazón de las manifestaciones de Maidan (en Kiev en 2013-14)", dijo el funcionario.

"Creo que en cualquier acuerdo que el presidente Zelenski pueda alcanzar con el presidente Putin, buscar garantías, o conseguir una garantía si se quiere, de que hay apoyo, un entendimiento para que Ucrania pertenezca un día a la Unión Europea, es probable que sea muy importante para el pueblo ucraniano", dijo.

El primer ministro esloveno, Janez Jansa, expresó el lunes su "pleno apoyo" a un procedimiento de adhesión a la UE más rápido para Ucrania, mientras que el primer ministro checo, Petr Fiala, dijo que era necesario dar una señal clara de que Ucrania era bienvenida, según citó el lunes la agencia de noticias CTK.