En medio de la escalada con Venezuela y Rusia, Donald Trump ampliará 50% el presupuesto militar de EEUU

El presidente de EEUU anunció un acuerdo político para incrementar el gasto en Defensa. Para el año 2027 será de 1,5 billones. Según dijo, el aumento se solventará con los ingresos generados por los aranceles. En paralelo, lanzó dardos a las compañías militares.

En su cruzada en favor de la industrialización estadounidense y mientras escala la tensión con Venezuela y Rusia , el presidente de EEUU, Donald Trump , anunció una ampliación del 50% en el presupuesto para las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que arremetió contra el sector armamentístico, uno de los más pujantes y con mayor poder de lobby de la economía norteamericana, y amenazó con limitar el reparto de dividendos de las empresas, la recompra de acciones y el salario de los ejecutivos si no invierten en la construcción de plantas y fábricas. La amenaza a Raytheon, actual RTX .

Mediante un comunicado difundido esta tarde en su cuenta de Truth Social, el magnate confirmó haber alcanzado un acuerdo con senadores, congresistas y secretarios para ampliar el gasto en Defensa para el año 2027, el cual crecerá desde u$s1 billón a u$s1,5 billones . Es, según dijo, por "el bien de nuestro país" , especialmente "en estos tiempos tan difíciles y peligrosos".

Fiel a su estilo, Trump aseguró que el incremento de fondos para la Defensa de EEUU permitirá "construir las 'Fuerzas Armadas Soñadas'" y mantendrá al pueblo estadounidense "seguro y protegido, independientemente del enemigo".

Para sostener su retórica sobre el control del gasto público y la reducción del déficit que empuja desde su regreso a la Casa Blanca, el jefe de Estado de la potencia de América del Norte aseguró que el incremento del presupuesto no implicará desembolsos por fuera de lo previsto, sino que estarán justificados gracias a los ingresos obtenidos de las barreras comerciales impuestas en 2025.

"Si no fuera por las tremendas cifras producidas por los aranceles de otros países, muchos de los cuales, en el pasado, han "estafado" a los Estados Unidos a niveles nunca antes vistos, me quedaría en la cifra de u$s1 billón" , dijo, pero "debido a los aranceles y a los tremendos ingresos que traen" podrán "alcanzar fácilmente la cifra de u$s1,5 billones" y construir "una fuerza militar incomparable" sin descuidar "la capacidad de, al mismo tiempo, pagar la deuda y, de igual manera, pagar un dividendo sustancial a los patriotas de ingresos moderados dentro de nuestro país".

La advertencia de Donald Trump al complejo militar de EEUU: "Emiten dividendos a expensas de la inversión en plantas y equipos"

El anuncio de Trump sobre el incremento del gasto militar llega en paralelo a una advertencia realizada por el propio presidente estadounidense a la industria armamentística del país norteamericano, en un nuevo frente de batalla en su agenda de "golpe y negociación". El magnate lanzó dardos filosos a las compañías fabricantes de material para la defensa, a las que acusó de privilegiar sus propias ganancias en vez de destinar fondos a la ampliación del complejo militar local.

"A todos los contratistas de defensa de Estados Unidos y a la industria de defensa en su conjunto, ATENCIÓN: Si bien fabricamos el mejor equipo militar del mundo (¡ningún otro país se acerca!), los contratistas de defensa actualmente están emitiendo dividendos masivos a sus accionistas y recomprando acciones masivas, a expensas y en detrimento de la inversión en plantas y equipos. ¡Esta situación ya no se permitirá ni se tolerará!", sentenció Trump.

El mensaje, dado a conocer en el medio de la intervención a Venezuela que derivó en la captura y extradición de Nicolás Maduro, un golpe de la administración estadounidense contra el chavismo, busca presionar a las empresas contratistas del Gobierno para que expandan la capacidad productiva de material bélico, lo cual redundaría en el aumento de exportaciones y en mayores ingresos en la balanza comercial.

También cuestionó por "exorbitantes" los paquetes salariales de los ejecutivos en la industria de defensa y aseguró que son ingresos "injustificables" debido a la lentitud con la que estas empresas entregan equipo vital a las Fuerzas Armadas y a los aliados. "Los salarios, las opciones sobre acciones y cualquier otra forma de compensación son demasiado altos para estos ejecutivos", sentenció.

En su nueva disputa pública, esta vez con las empresas de defensa, aseguró que son compañías que "no están produciendo nuestro gran equipo militar con la suficiente rapidez" ni tampoco lo mantienen "de forma adecuada". Por eso exhortó a los ejecutivos a "construir plantas de producción nuevas y modernas", tanto para la entrega y el mantenimiento de los equipo como para la fabricación "de los últimos modelos de equipo militar futuro".

Pero la crítica no se quedó allí, sino que Trump fue por más y afirmó que hasta que el complejo militar no cumpla con su rol en tiempo y forma "ningún ejecutivo debería poder ganar más de 5 millones de dólares, lo cual, por mucho que parezca, es solo una fracción de lo que ganan actualmente".

En ese sentido, el Presidente de EEUU dijo que tampoco permitirá "dividendos ni recompras de acciones para las empresas de defensa hasta que se solucionen estos problemas". Misma suerte correrán los salarios y la compensación ejecutiva. "¡El equipo militar no se fabrica con la suficiente rapidez! Debe fabricarse ahora con los dividendos, las recompras de acciones y la sobrecompensación de los ejecutivos, en lugar de pedir prestado a instituciones financieras o recibir el dinero del gobierno", remarcó.

raytheon

La amenaza de Donald Trump a la empresa Raytheon

Luego de arremeter contra las compañías militares de EEUU, Trump continuó con la escalada, aunque apuntó directamente contra el gigante de defensa Raytheon, actual RTX, la cual recientemente obtuvo un contrato con el gobierno por u$s634 millones para la fabricación de misiles Tomahawk.

"El Departamento de Guerra me ha informado que la contratista de defensa Raytheon ha sido la menos receptiva a las necesidades del Departamento de Guerra, la más lenta en aumentar su volumen y la que ha invertido de forma más agresiva en sus accionistas, en lugar de atender las necesidades y demandas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos", denunció el magnate en su cuenta de Truth Social.

Raytheon, además de fabricar los clásicos misiles, también obtuvo un contrato recientemente para ingeniería y diseño en los programas de Misiles Evolved SeaSparrow y Sistemas de Misiles NATO SeaSparrow. Los contratos combinan compras del Ejército y la Marina de EEUU, como también clientes extranjeros.

Para Trump, la compañía militar "parece creer que esto es la Administración Biden y que esto es "lo de siempre", ¡pero NO LO ES!". Y les advirtió: "O Raytheon da un paso al frente y empieza a invertir en inversiones iniciales como plantas y equipos, o dejará de hacer negocios con el Departamento de Guerra".

Además, amenazó con cortar los contratos de la empresa si continúan por la misma senda. "Si Raytheon desea seguir haciendo negocios con el Gobierno de Estados Unidos, bajo ninguna circunstancia se le permitirá realizar recompras de acciones adicionales, donde ha gastado decenas de miles de millones de dólares, hasta que se ponga las pilas. Nuestro país es lo primero, y tendrán que aprenderlo a las malas", concluyó.