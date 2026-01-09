De ganar millones a convertirse en gurú financiero y terminar en quiebra: la historia de Lenny Dykstra + Seguir en









Fue un éxito en una carrera muy respetada en el deporte, pero terminó arruinando su vida por su llamativo estilo de vida.

Del éxito y la fama, pasó a tener complicaciones con la justicia, decepcionando a todos. Jamie Squire /Allsport

Hay un dicho que señala que todo lo que sube tiene que bajar. Esta idea suele aplicarse a figuras que, en distintos ámbitos, logran acumular millones de dólares pero no siempre consiguen sostener ese nivel de ingresos, en parte por estilos de vida excesivamente ostentosos y decisiones financieras poco cuidadas.

Lenny Dykstra es recordado por su extensa trayectoria deportiva. Tras su retiro, incursionó en el mundo de los negocios y llegó a mostrar habilidades empresariales que sorprendieron a muchos. Sin embargo, en poco tiempo, gran parte de lo que había construido se desmoronó por su controvertida forma de administrar su fortuna.

baseballs-lenny-dykstra Getty Images El exdeportista no pudo mantenerse su estatus de millonario. Getty Images Quién es Lenny Dykstra y cómo ganó sus millones Lenny Dykstra fue una de las figuras más reconocidas de la MLB entre mediados de los años 80 y mediados de los 90. Campeón de la Serie Mundial con los New York Mets en 1986 y pieza clave de los Philadelphia Phillies subcampeones en 1993, se destacó por su constancia ofensiva y su rol como primer bate.

A lo largo de 12 temporadas en las Grandes Ligas, acumuló cerca de 36 millones de dólares en contratos, una cifra elevada para la época. Se retiró del béisbol profesional a los 32 años, con ingresos suficientes como para iniciar una etapa empresarial sin depender de nuevas apariciones deportivas.

Luego de dejar la actividad, invirtió en una cadena de lavaderos y servicios rápidos para autos en California. El negocio creció durante varios años y en 2007 fue vendido por aproximadamente 51 millones de dólares. En ese período, Dykstra también lanzó una revista financiera orientada a deportistas y participó en espacios mediáticos vinculados a inversiones y mercados.

Del lujo a la quiebra y los delitos: los cargos que enfrenta En 2009, Lenny Dykstra se declaró en bancarrota en Estados Unidos. En la presentación judicial informó activos inferiores a 50 mil dólares y deudas estimadas entre 30 y 50 millones de dólares. El proceso quedó bajo revisión debido a inconsistencias en la información patrimonial presentada. Durante la investigación, se comprobó que retiró y vendió bienes que formaban parte del concurso de acreedores. Entre ellos había muebles, electrodomésticos y objetos personales valuados en más de 400 mil dólares, algunos de los cuales fueron comercializados en efectivo mientras la quiebra aún estaba en trámite. En 2012, se declaró culpable de fraude concursal, ocultamiento de activos y lavado de dinero. Fue condenado a prisión federal y recibió una pena adicional en el ámbito estatal por delitos vinculados a declaraciones falsas y maniobras financieras irregulares. Desde entonces, acumuló nuevos arrestos y causas menores que terminaron de consolidar su situación judicial.

