Rusia lanzó una serie de ataques en las últimas horas contra los puentes de Ucrania junto a su infraestructura energética y varios edificios civiles . Fue por medio de misiles balísticos, en represalia a la última ofensiva de Kiev en el estrecho de Kerch, en Crimea, y dejó al menos seis muertos y 15 heridos.

Los ataques de Moscú atentaron contra un puente que conecta las dos orillas del río Dniéper en Kiev. Tres de estas infraestructuras sufrieron decenas de impactos en las últimas semanas y fueron el objetivo de los misiles balísticos en esta madrugada.

Como consecuencia, se registraron restricciones al tráfico mientras también se sufrieron incendios y daños en diferentes lugares. Además, varios complejos residenciales e infraestructura energética fueron afectados, lo que causó apagones en diez regiones de todo Ucrania , según informó el viceministro de Energía ucranio, Artem Nekrásov .

Los ataques mataron a al menos seis personas e hirió a otras 15, según Koretski . Entre la infraestructura energética alcanzada se encuentra la mayor subestación eléctrica ubicada en el oeste de Ucrania , fronterizo con Polonia, indicó un responsable de las autoridades energéticas de Kiev al diario Kyiv Independent .

Esa subestación, que lleva ya semanas sufriendo cortes en medio del frío por los bombardeos rusos, transmite electricidad desde dos centrales nucleares y dos térmicas a regiones de esta zona del país. También es una puerta de entrada para las importaciones de electricidad procedentes de la Unión Europea (UE).

Overnight, Russia launched yet another brutal attack on Kyiv and nine regions of Ukraine.



Six people were killed in Kyiv and 15 more were injured. Missiles struck critical infrastructure in the capital, including bridges. A wastewater facility and several office and commercial… pic.twitter.com/lkVcqQaYMW — Sergii Koretskyi (@KoretskyiUA) November 20, 2026

Poco después, el presidente Volodímir Zelenski reconoció que Moscú tuvo entre sus objetivos “conexiones energéticas de Ucrania con países de la UE”, según un comunicado en sus redes sociales. El mandatario informó del lanzamiento hacia diferentes regiones de más de 400 drones y más de 110 misiles, de los que 27 fueron balísticos, es decir, más difíciles de interceptar.

Ucrania atacó el puente de Crimea y aumentó la tensión con Rusia antes de la reunión de Donald Trump y Vladimir Putin

Ucrania lanzó un nuevo ataque contra el puente de Crimea, una conexión fundamental para el traslado de tropas y suministros militares rusos, y provocó daños en su estructura. La operación, que incluyó drones y misiles, fue confirmada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien la presentó como una respuesta a los bombardeos de Moscú contra infraestructuras de su país. En paralelo, Rusia atacó dos puentes estratégicos de Kiev y otras instalaciones, en una nueva escalada del conflicto que se produce a pocos días de una reunión entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en China.

Zelenski explicó que el operativo fue preparado durante varias semanas y estuvo dividido en siete etapas. Según detalló, participaron el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Antes de alcanzar el objetivo principal, las fuerzas ucranianas atacaron sistemas de defensa antiaérea, radares y equipos de guerra electrónica rusos para reducir la capacidad de respuesta de Moscú.

El mandatario calificó la acción como una operación “sin precedentes” y destacó el uso de armamento de fabricación nacional. Entre los recursos empleados mencionó drones y misiles que impactaron tanto en el sector vial como en el ferroviario del puente.

La infraestructura tiene unos 19 kilómetros de extensión y atraviesa el estrecho de Kerch para unir Crimea con el territorio continental ruso. Desde su inauguración, en 2018, se convirtió en una vía fundamental para el abastecimiento de las fuerzas militares de Moscú y también en un símbolo de la anexión de la península, concretada por Rusia en 2014.