Levent Alpöge presentó una demostración del problema formulado en 1859, aunque el hallazgo todavía debe superar una revisión independiente para ser validado.

Levent Alpöge aseguró haber encontrado una solución a uno de los problemas matemáticos más importantes de la historia con ayuda de Claude.

El matemático Levent Alpöge aseguró haber resuelto la hipótesis de Riemann , uno de los problemas más importantes y antiguos de las matemáticas, con ayuda de Claude, el modelo de inteligencia artificial desarrollado por Anthropic. El investigador publicó su propuesta, pero el hallazgo todavía debe superar una revisión independiente para que pueda ser reconocido por la comunidad científica.

Alpöge, investigador estadounidense de raíces turcas, explicó que presentó la demostración mediante Lean , un programa que permite traducir razonamientos matemáticos a un lenguaje verificable por computadoras. De esta manera, el sistema puede comprobar si cada paso de una demostración es correcto. Antes de comunicar públicamente el resultado, el matemático también consultó al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei.

El anuncio se produjo en un momento de gran exposición para la compañía tecnológica, que esta semana protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia . La noticia también volvió a poner en primer plano el alcance que pueden tener las herramientas de inteligencia artificial en investigaciones científicas que durante décadas parecieron no tener solución.

La hipótesis de Riemann fue formulada en 1859 por el matemático alemán Bernhard Riemann y, desde entonces, se convirtió en uno de los grandes desafíos de esta disciplina. Su importancia está vinculada con la distribución de los números primos, uno de los temas fundamentales de la teoría de números.

El problema integra la lista de los siete Problemas del Milenio , seleccionados por el Instituto Clay de Matemáticas. Cada uno de ellos tiene una recompensa de un millón de dólares para quien consiga resolverlo y cumpla con los requisitos establecidos. Sin embargo, no alcanza con presentar una demostración: para obtener el reconocimiento oficial, la solución debe publicarse en una revista científica con revisión por pares y atravesar un período de evaluación de al menos dos años.

OpenAI también presentó avances en septiembre sobre Navier-Stokes, otro de los grandes problemas matemáticos todavía sujetos a evaluación científica.

En este caso, el trabajo de Alpöge ya comenzó a ser examinado por especialistas. Según informó la revista Quanta, investigadores con experiencia en Lean se preparaban para realizar verificaciones independientes y determinar si el código efectivamente respalda la afirmación del matemático.

La reacción de los especialistas ante el anuncio

La noticia generó entusiasmo entre algunos referentes de la disciplina, aunque también despertó cautela. Brian Conrey, uno de los investigadores más reconocidos en el estudio de la hipótesis de Riemann, consideró que una eventual resolución sería un acontecimiento monumental. En declaraciones a la agencia AFP, reconoció que no esperaba un avance de estas características, aunque aclaró que todavía no había recibido el manuscrito completo para analizarlo.

Por su parte, James Maynard, profesor de Matemáticas de la Universidad de Oxford y ganador de la Medalla Fields en 2022, también destacó la trascendencia que podría tener el descubrimiento: “Si esto se verifica por completo, es claramente un hito histórico en las matemáticas”, declaró a IBM Think.

Sin embargo, el especialista marcó una diferencia entre comprobar técnicamente una demostración y comprender las ideas matemáticas que la sostienen. Aunque el código supere las pruebas correspondientes, todavía será necesario estudiar en profundidad el razonamiento para determinar sus fundamentos y consecuencias.

El papel de la inteligencia artificial en los grandes desafíos científicos

El anuncio también reavivó la discusión sobre la participación de la inteligencia artificial en la investigación científica. Durante los últimos meses, distintas compañías tecnológicas presentaron avances vinculados con problemas matemáticos que llevaban décadas sin resolverse.

En septiembre, OpenAI, competidora de Anthropic, anunció que sus modelos habían encontrado una solución para el problema de Navier-Stokes, otro de los siete Problemas del Milenio. Aquella afirmación también quedó sujeta a la evaluación de especialistas, por lo que todavía debe atravesar un proceso de análisis.

Alpöge, por su parte, reconoció en su publicación que aún no domina todos los aspectos matemáticos del resultado que presentó. Por ese motivo, anticipó que trabajará en una explicación más accesible para que otros investigadores puedan comprender la demostración.

El matemático también manifestó sentimientos encontrados ante la posibilidad de que una máquina haya resuelto un problema que inspiró a generaciones de científicos. Consideró comprensible que algunos especialistas puedan vivirlo como el final de uno de sus grandes desafíos intelectuales, aunque expresó su confianza en que este avance abra nuevas oportunidades para la ciencia.