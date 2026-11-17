Volodímir Zelenski confirmó que el operativo fue planificado durante semanas y contó con siete etapas. Moscú respondió con bombardeos sobre dos estructuras clave de Kiev.

La guerra suma tensión: Ucrania atacó el puente de Crimea antes de la cumbre.

Ucrania lanzó un nuevo ataque contra el puente de Crimea , una conexión fundamental para el traslado de tropas y suministros militares rusos, y provocó daños en su estructura. La operación, que incluyó drones y misiles, fue confirmada por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski , quien la presentó como una respuesta a los bombardeos de Moscú contra infraestructuras de su país. En paralelo, Rusia atacó dos puentes estratégicos de Kiev y otras instalaciones, en una nueva escalada del conflicto que se produce a pocos días de una reunión entre Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping en China .

Zelenski explicó que el operativo fue preparado durante varias semanas y estuvo dividido en siete etapas . Según detalló, participaron el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas . Antes de alcanzar el objetivo principal, las fuerzas ucranianas atacaron sistemas de defensa antiaérea, radares y equipos de guerra electrónica rusos para reducir la capacidad de respuesta de Moscú.

El mandatario calificó la acción como una operación “sin precedentes” y destacó el uso de armamento de fabricación nacional. Entre los recursos empleados mencionó drones y misiles que impactaron tanto en el sector vial como en el ferroviario del puente.

La infraestructura tiene unos 19 kilómetros de extensión y atraviesa el estrecho de Kerch para unir Crimea con el territorio continental ruso. Desde su inauguración, en 2018, se convirtió en una vía fundamental para el abastecimiento de las fuerzas militares de Moscú y también en un símbolo de la anexión de la península, concretada por Rusia en 2014.

El gobernador de Crimea designado por Moscú, Serguéi Aksyonov , confirmó la suspensión del tránsito y pidió a la población que evitara trasladarse hacia ese sector .

Volodímir Zelenski confirmó la operación militar contra el puente de Crimea y la justificó como respuesta a los bombardeos rusos sobre infraestructura ucraniana. F24

Rusia respondió con ataques sobre Kiev

Mientras Ucrania informó sobre la operación contra el puente de Crimea, las fuerzas rusas lanzaron misiles y drones contra distintos puntos del territorio ucraniano. Entre los objetivos alcanzados estuvieron dos importantes puentes de la capital, conocidos como Puente Norte y Puente Sur, que cruzan el río Dniéper.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, comunicó que ambos resultaron afectados y que la circulación debió interrumpirse. Los bombardeos también provocaron daños en la red de transporte público y cortes en algunos servicios, entre ellos el suministro de agua y electricidad. Los ataques dejaron al menos dos muertos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que sus sistemas de defensa aérea habían derribado 1.441 drones ucranianos durante la noche, en distintas regiones del país y sobre los mares Negro y Azov. La cifra fue presentada por Moscú en medio de una de las mayores ofensivas aéreas registradas durante el conflicto.

La reunión de Trump, Putin y Xi suma tensión internacional

Los enfrentamientos también coinciden con los preparativos de una reunión de alto nivel que tendrá lugar el jueves en Shenzhen, China, entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin; y el mandatario chino, Xi Jinping. El encuentro se realizará en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunirán el jueves en Shenzhen, China, durante la cumbre de la APEC.

La posibilidad de que los tres líderes mantengan conversaciones mientras continúa la guerra genera preocupación en Ucrania y entre sus aliados europeos. Existe el temor de que Moscú busque negociar un nuevo esquema de seguridad internacional que reduzca la influencia occidental en la región y limite el respaldo militar a Kiev.

Las posiciones de ambos países siguen alejadas. Rusia reclama un acuerdo amplio que contemple sus exigencias de seguridad y restricciones a la presencia de la OTAN en Europa del Este. Ucrania, en cambio, junto con sus aliados europeos, insiste en que cualquier negociación debe comenzar con un alto el fuego.

Durante el lunes también hubo contactos entre representantes estadounidenses y funcionarios ucranianos, con participación de delegados europeos. Zelenski destacó que, por primera vez, Europa estuvo plenamente representada en esas conversaciones.