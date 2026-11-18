El príncipe Harry aseguró que volvería al Ejército británico para combatir contra Rusia + Agregar ámbito en









El hijo menor de Carlos III afirmó que estaría dispuesto a reincorporarse a las Fuerzas Armadas si su país lo necesitara. También cuestionó la postura de Donald Trump frente a la guerra en Ucrania.

El príncipe Harry aseguró que volvería al Ejército británico para combatir contra Rusia.

El príncipe Harry, hijo menor del rey Carlos III y de la fallecida princesa Diana, manifestó su disposición a volver a servir en el Ejército británico ante una eventual guerra contra Rusia. Aseguró que estaría dispuesto a reincorporarse a las Fuerzas Armadas si su país lo necesitara.

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"Si me pidieran que me alistara de nuevo, si fuera necesario, estaría allí al 100% para servir a mi país junto a mis compañeros veteranos y personal militar", afirmó el duque de Sussex durante una visita no anunciada a Lviv, Ucrania.

En una entrevista con el pódcast Ukraine: The Latest, del diario The Telegraph, Harry sostuvo que el Reino Unido mantiene un conflicto con Rusia desde hace una década y advirtió que la ausencia de enfrentamientos directos no significa que ambos países estén en paz. "El hecho de que no haya drones, balas y cohetes volando hacia nosotros no significa que no estemos en guerra", expresó.

El hijo menor de Carlos III afirmó que estaría dispuesto a reincorporarse a las Fuerzas Armadas si su país lo necesitara. También cuestionó la postura de Donald Trump frente a la guerra en Ucrania. El príncipe, de 42 años, sirvió durante diez años en las Fuerzas Armadas británicas, entre 2005 y 2015, y alcanzó el rango de capitán en el Cuerpo Aéreo del Ejército. Durante ese período fue desplegado en Afganistán en dos ocasiones y también realizó entrenamientos en EEUU y Australia.

En la conversación, también advirtió sobre el escenario geopolítico internacional y consideró que "todos deberíamos estar nerviosos" ante la situación actual. Sobre Rusia, señaló que Europa tomó conciencia de la amenaza que representa Moscú, aunque manifestó su preocupación por la posibilidad de que el continente termine enfrentándose internamente.

Las críticas del príncipe Harry Donald Trump por Ucrania El duque de Sussex además lanzó un cuestionamiento indirecto a la administración de Donald Trump por su posición frente a la guerra en Ucrania. Sin mencionar al presidente estadounidense, marcó diferencias entre el respaldo de la sociedad norteamericana a Kiev y las decisiones políticas de Washington. "Creo que ha habido una gran diferencia entre lo que siente la sociedad estadounidense con respecto al apoyo a Ucrania, que creo que es increíblemente alto, en comparación con cierto grupo, o en este caso una administración que pensaba de manera diferente", sostuvo. En ese sentido, se mostró optimista sobre un posible cambio en la política estadounidense a partir de enero, tras los resultados de las elecciones legislativas y el avance demócrata en el Congreso. Harry también se refirió a la situación militar en Ucrania, país que visitó por cuarta vez desde el inicio de la invasión rusa. Allí aseguró que Ucrania está ganando la guerra, aunque consideró necesario que Moscú encuentre "algún tipo de estrategia de salida". "Hay mucho que podemos aprender de Ucrania. Creo que el mundo entero tiene mucho que aprender de Ucrania", concluyó.