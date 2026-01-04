Un funcionario clave de Donald Trump dijo que EEUU está dispuesto a trabajar con el gobierno venezolano actual si "toma decisiones adecuadas" + Seguir en









En medio de la incertidumbre tras la captura de Nicolás Maduro, Washington deja abierta la puerta al diálogo si Caracas cumple con criterios clave.

Donald Trump busca acelerar la transición en Venezuela.

Estados Unidos afirmó este domingo que está dispuesto a trabajar con el actual gobierno de Venezuela siempre que adopte “las decisiones adecuadas”, en un giro diplomático tras la intervención que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York bajo custodia federal. La declaración fue hecha por el secretario de Estado, Marco Rubio, en momentos de gran incertidumbre sobre la conducción política y económica de Venezuela en el corto plazo.

La posición de Washington se produce en medio de una crisis de liderazgo en Caracas, y refleja la intención de la administración de Donald Trump de condicionar la cooperación a cambios concretos en la gestión del país sudamericano. Aunque no se especificaron los criterios exactos de estas “decisiones adecuadas”, la comunicación estadounidense apunta a que cualquier avance —incluida la apertura de sectores clave como el energético o la protección de inversiones— será evaluado en función del cumplimiento de los intereses estratégicos de EEUU.

La Casa Blanca reiteró que no busca aislar completamente al nuevo liderazgo, siempre que haya señales claras de compromiso con reformas sustanciales y respeto al estado de derecho. Este mensaje se da en un contexto de fuerte presión internacional y regional, con llamados al respeto del derecho internacional y a una transición pacífica del poder en Venezuela.

marco rubio Marco Rubio, el secretario de Estado de EEUU habló este domingo tras la intervención en Venezuela. Estados Unidos pondrá a prueba a Delcy Rodríguez: “Los juzgaremos por lo que hagan” Marco Rubio, cerebro tras la operación contra el presidente Nicolás Maduro,afirmó este domingo en varias entrevistas que espera que su administración desarrolle una mayor coordinación con el gobierno de transición en Venezuela, bajo el mando de Delcy Rodríguez. Expresó así sus dudas sobre la viabilidad “a corto plazo” de los líderes opositores venezolanos.

En diálogo con NBC News, respondió que "no se trata de quién es el presidente legítimo", ya que Estados Unidos no considera legítimo al régimen actual. Rubio dijo que entiende que hoy en día hay personas en Venezuela "que son las que realmente pueden lograr cambios". Pero afirmó que esto es diferente de reconocer la legitimidad del gobierno de Venezuela, que vendrá tras un periodo de transición y unas elecciones.

donald trump delcy rodriguez Rubio, sobre Venezuela: "Espero ver cambios" El secretario afirmó que Estados Unidos "espera ver cambios en Venezuela", siendo los "más inmediatos" aquellos "que redunden en el interés nacional de Estados Unidos". Describió un país en el que "los responsables del ejército y la policía cooperan abiertamente con las organizaciones de narcotraficantes". En ese se tido, Rubio aseveró que el gobierno pretende abordar las amenazas para Estados Unidos "utilizando todos los medios a su alcance". Por otra parte, el funcionario de Trump aclaró que "esto no es una guerra contra Venezuela". “Quiero decir que estamos en guerra contra las organizaciones de tráfico de drogas. No es una guerra contra Venezuela”. De este modo, Rubio aseguró que continuará la incautación de embarcaciones que "traen drogas hacia EE.UU.". Por qué Trump le bajó el pulgar a María Corina Machado “María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento (opositor), pero estamos lidiando con la realidad inmediata”, indicó sobre la activista opositora y premio Nobel de la Paz el secretario de Estado norteamericano en el programa Meet the Press, de la cadena NBC, un día después de la operación contra Maduro en Caracas. Rubio, sin embargo, consideró que Machado y el movimiento opositor venezolano en general se encuentran ante un problema de tiempos. “La realidad inmediata es que, desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, agregó Rubio.