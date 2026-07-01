Muere Manolo Arjona, histórico integrante de la banda Locomía

Locomía marcó una época en la música y la moda de los años 80 y 90, y Arjona fue uno de los responsables de su estilo inconfundible.

Manolo Arjona , fundador de la recordada banda española Locomía , murió de forma inesperada a los 58 años en Viladecans, Barcelona.

Según relataron sus allegados en diálogo con el portal El País, el artista había estado pintando durante la tarde. “Luego se acostó y ya no se levantó“, comentaron.

A través de las redes sociales de Locomía, despidieron al músico: “Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre”.

“Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones”, cerraron.

Manolo Arjona formó parte de la primera etapa de Locomía, la fase en la que el grupo pasó por su etapa más popular. La banda se originó en Ibiza y se convirtió en un nombre central de la música pop en España y Latinoamérica.

El fallecido artista se incorporó a la formación en los años en que la banda dio el salto a la industria musical. Junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, ayudó a fijar la imagen escénica del grupo con trajes estructurados, hombreras, coreografías teatrales y abanicos que eran su sello.

Con su participación en "Taiyo", publicado en 1990, Locomía alcanzó un éxito masivo con canciones como "Locomía", "Rumba", "Samba", "Mambo" o "Gorbachov". Aquella etapa situó a la banda como referencia de una generación y consolidó a Arjona como uno de los rostros de ese periodo.

Tras su salida del grupo, mantuvo un perfil discreto y alejado de los focos. Cabe mencionar que la formación original se separó en 1992 tras ocho años de éxito. Un año después regresó con nuevos integrantes