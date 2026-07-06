Mundial 2026: el récord histórico que alcanzó España en los octavos de final frente a Portugal

La selección ibérica registró una nueva marca de imbatibilidad en las copas del mundo. Asimismo, su arquero, Unai Simón, también extendió su propia racha de minutos sin recibir goles.

España rompió este lunes un récord en la historia de las Copas del Mundo. A los 40 minutos del partido contra Portugal por los octavos de final del Mundial 2026 , se convirtió en la Selección con la racha de imbatibilidad más larga. Días atrás, el arquero Unai Simón superó la marca de más minutos sin recibir goles que estaba en poder del italiano Walter Zenga.

La Roja, dirigida actualmente por Luis De la Fuente , superó la marca de 559 minutos sin recibir goles que estaba en manos de Suiza y rompió así el registro histórico de un equipo nacional en la historia de los Mundiales.

Los españoles llegaron a la cifra en dos mundiales. Comenzó tras el 2 a 1 contra Japón en Qatar 2022, bajo la dirección técnica de Luis Enrique, y se extendió en aquel certamen con el empate en cero ante Marruecos, instancia en la que fue eliminada por penales.

La racha continuó durante la fase de grupos del actual Mundial 2026 de EEUU, México y Canadá . Igualó 0 a 0 frente a Cabo Verde en el debut por el grupo H, ganó 4 a 0 ante Arabia Saudita y cerró con un triunfo por 1 a 0 ante Uruguay.

Con 7 puntos accedió a 16avos donde enfrentó a Austria, segunda en el grupo de Argentina. Los ibéricos anotaron tres tantos y, una vez más, se fueron sin goles en contra, victoria que les permitió pasar a los octavos.

Con el 0 a 0 que registraba el partido a los 40 minutos del partido de este lunes frente a la selección lusa, España superó la racha de Suiza y alcanzó el podio.

Los suizos habían llegado a la cifra en tres Copas del Mundo entre 1994, 2006 y 2010. La racha empezó después de un gol de España en el Mundial 1994, siguió con sus cuatro partidos sin goles recibidos en Alemania 2006 y terminó cuando Chile le marcó en Sudáfrica 2010.

Unai Simón amplió el récord de minutos sin recibir goles

El arquero de España, Unai Simón, inscribió su nombre en la historia de los mundiales al establecer el récord de minutos consecutivos sin recibir goles en la máxima cita del fútbol. Tras mantener su arco en cero en la victoria por 3 a 0 sobre Austria por los octavos de final del Mundial 2026, alcanzó los 519 minutos de imbatibilidad, superando una marca que permanecía vigente desde hace 36 años.

Con ese registro, Simón dejó atrás al italiano Walter Zenga, quien había acumulado 517 minutos sin recibir goles durante el Mundial de Italia 1990. En aquella edición, el histórico arquero mantuvo la valla invicta durante cinco encuentros consecutivos antes de que su racha llegara a su fin en las semifinales frente a Argentina.

La racha del español comenzó en la edición de Qatar 2022 y continuó durante la fase de grupos y los 16avos de final de EEUU, México, Canadá 2026. Lejos de finalizar allí, este lunes volvió a ampliar el registro durante el partido por los octavos de final frente a Portugal.