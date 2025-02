Un juez de EEUU confirmó que no impedirá a Elon Musk despedir a empleados federales o acceder a bases de datos

Desde su llegada a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, el magnate sudafricano Elon Musk busca avanzar en una profunda reforma estatal, con el objetivo de eliminar miles de empleos de las agencias federales y avanzar con una "eficiencia" mayor en la utilización de recursos estatales. En este contexto, en las últimas horas un juez se negó a bloquear al departamento conducido por Musk para que no ordene despidos de empleados federales ni acceda a bases de datos.

Según la magistrada, si bien los Estados "cuestionan legítimamente lo que parece ser la autoridad sin control de un individuo no electo y de una entidad que no fue creada por el Congreso y sobre la cual éste no tiene control", tampoco cumplieron en demostrar por qué tenían derecho a una orden de restricción inmediata. Chutkan podría fallar a favor de los estados más adelante, pero dijo en su fallo que su solicitud de una orden judicial de emergencia era demasiado amplia y especulativa.