Un nuevo ataque en Riad con misiles provocó destrozos y escala la tensión en Medio Oriente

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita confirmó que el ataque de este domingo dejó varios heridos y que las autoridades evalúan los daños y la seguridad de las instalaciones.

Un nuevo ataque de los hutíes contra Arabia Saudita dejó varios heridos este domingo y provocó un incendio en la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Khalid , en Riad . La ofensiva ocurrió un día después de otro ataque contra las mismas instalaciones, que dejó 12 muertos y decenas de heridos . Las autoridades investigan los daños y las condiciones de seguridad del aeropuerto.

La Autoridad General de Aviación Civil de Arabia Saudita confirmó que el complejo aeroportuario fue atacado durante la tarde. En un comunicado, informó que hubo personas heridas y que se inició una evaluación de los daños para verificar la seguridad de las instalaciones.

Antes de ese anuncio, la coalición militar liderada por Riad había informado que un proyectil , cuyo origen todavía se investigaba, impactó en la Terminal 4 y provocó un incendio . También indicó que los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron un misil de crucero en las inmediaciones del aeropuerto.

El grupo rebelde yemení se atribuyó las recientes ofensivas contra los aeropuertos de Riad y Dammam . También afirmó haber atacado instalaciones energéticas de la petrolera estatal Aramco , entre ellas una planta de gas en Shugadam y la refinería de Tanajib, ambas ubicadas en la provincia oriental saudita.

Los hutíes justificaron las acciones como una respuesta a los bombardeos de la coalición militar encabezada por Arabia Saudita, que interviene en Yemen desde 2015 . Actualmente, Riad brinda apoyo aéreo a las fuerzas del Gobierno yemení reconocido internacionalmente, que buscan recuperar los territorios controlados por los rebeldes, incluida Saná, la capital del país.

Yahya Sarea, portavoz militar de los hutíes, afirmó que las fuerzas sauditas realizaron 124 bombardeos contra posiciones rebeldes durante las últimas 24 horas. Según el recuento difundido por el grupo, desde el inicio de la actual escalada, a principios de septiembre, se registraron al menos 2.058 ataques aéreos de la coalición. Las cifras corresponden a declaraciones de los insurgentes.

La escalada se intensificó después de que Arabia Saudita respaldara una contraofensiva de las fuerzas gubernamentales yemeníes para recuperar zonas de la costa del mar Rojo y del noroeste del país que permanecen bajo control hutí.

El sábado en el aeropuerto internacional Rey Khalid, donde murieron al menos 12 personas. @IMER_Noticias

El ataque del sábado dejó 12 muertos en el aeropuerto de Riad

La nueva ofensiva se produjo horas después del ataque registrado el sábado en el aeropuerto internacional Rey Khalid. El episodio dejó al menos 12 muertos y decenas de heridos, en medio de escenas de pánico entre los pasajeros y el personal que se encontraba en la terminal.

De acuerdo con fuentes citadas por Reuters y AFP, un misil lanzado por los hutíes habría alcanzado las instalaciones. En ese momento, las autoridades sauditas no habían difundido un balance oficial definitivo y el grupo rebelde todavía no había reivindicado esa ofensiva.