Un nuevo planeta fue descubierto en el sistema estelar más cercano: de cuál se trata

El planeta se compone de tres estrellas: dos similares al Sol y otra enana. El descubrimiento corresponde a un equipo internacional de investigación de California, EEUU.

Alfa Centá compuesto por tres ellas: sus homónicas A y B junto a una tercera llamada Próxima Centauri.

Un nuevo planeta fue descubierto en el sistema estelar más cercano, de acuerdo a una última publicación en un sitio web especializado de astronomía. El hallazgo corresponde al sistema Alfa Centauri y se debió a un equipo de investigación del Instituto Tecnológico de California, EEUU .

El descubrimiento, publicado en The Astrophysical Journal Letters , es obra de un equipo internacional de investigación dirigido por el becario Aniket Sanghi , del Instituto Tecnológico de California (Caltech), quien utilizó datos e imágenes del Telescopio Espacial James Webb.

El hallazgo remite al sistema Alfa Centauri, compuesto por dos estrellas similares al Sol, Alfa Centauri A y Alfa Centauri B , y una estrella enana roja llamada Próxima Centauri .

Observadas juntas a simple vista, aparecen en el cielo como un único punto de luz, la tercera estrella más brillante. Además , ya se observaron tres planetas alrededor de estas estrellas , pero nuevas visualización con el telescopio Webb indican la presencia de un cuarto planeta.

A diferencia de los demás, el nuevo planeta se ubicaría en la llamada zona habitable, es decir, a la distancia adecuada de su estrella para que exista agua líquida en su superficie .

Sin embargo, añaden los autores del estudio, se trataría de un planeta gaseoso, una especie de gran esfera de gas sin una superficie sólida real. Ahora será necesario repetir las observaciones para obtener nuevas imágenes.

“De confirmarse, el posible planeta observado en la imagen del Webb de Alfa Centauri A marcaría un nuevo hito en la investigación de imágenes de exoplanetas”, afirmó Sanghi.

Según el investigador, “de todos los planetas observados directamente, este sería el más cercano a su estrella hasta la fecha. También es el más similar en temperatura y edad a los planetas gigantes de nuestro Sistema Solar, y el más cercano a nuestro hogar, la Tierra”.

Astrónomos detectan posible nacimiento de un planeta a 440 años luz de la Tierra

El telescopio VLT del Observatorio Europeo Austral (ESO) en Chile permitió registrar un fenómeno como obra de un “escultor cósmico”, que modela un intrincado diseño en el disco de gas y polvo de una joven estrella madre. El hallazgo fue publicado en Astronomy & Astrophysics por un equipo internacional liderado por el Instituto Nacional de Astrofísica (INAF).

"Nunca podremos presenciar la formación de la Tierra, pero aquí, alrededor de una estrella joven a 440 años luz de distancia, podríamos estar presenciando el nacimiento de un planeta en tiempo real", afirmó Francesco Maio, de la Universidad de Florencia e INAF Arcetri, director del estudio.

Según las estimaciones, el planeta recién nacido tendría el doble del tamaño de Júpiter y estaría a una distancia de su estrella similar a la de Neptuno respecto del Sol.