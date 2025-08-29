Un periodista español fue embestido en vivo por una vaca luego de ser arrastrado a una corrida

El periodista Xabier Eguía realizaba una cobertura en vivo, cuando fue arrastrado por un mozo al centro del recinto. El incidente ocurrió durante un evento llamado "La gran Ponchada".

A pocos días de que un torero 22 años haya muerto en una corrida de toros, durante las fiestas patronales del pueblo de Sesma , en Navarra, España, un joven periodista fue embestido por una vaca cuando un mozo lo arrastró sin su permiso al centro del recinto.

El incidente ocurrió durante un evento llamado " La gran Ponchada ", donde hay fiestas con música y comida tradicional, además de incluir el encierro con la ganadería en un corral mientras suena la música de una charanga, que es una banda de instrumentos de viento y percusión.

En este contexto, el periodista Xabier Eguía realizaba una cobertura en vivo desde la barrera del ruedo y en diálogo con la conductora del programa, que se encontraba en el estudio. En ese momento, a modo de broma, un mozo lo tomó por la cintura y comenzó a arrastrarlo al centro del recinto . A pesar de los intentos del periodista para zafarse de la situación, no lo logró: una vaca se acercó corriendo hacia él y lo embistió. El periodista cayó al piso y, mientras intentaba pararse, la vaca volvió a pegarle, esta vez con sus cuernos.

Luego del hecho, varios hombres se acercaron inmediatamente para intentar ayudar al periodista y alejar al animal. Eguía, por su parte, aprovechó la situación para alejarse del sector del ruedo a las corridas. Minutos después, ya más tranquilo, se acercó a hablar con el mozo que lo arrastró. “Me jugué el pescuezo” , bromeó. El mozo le respondió: “Bueno, tampoco tanto” . Tras el breve intercambio, el periodista se alejó del mozo y se acercó al público con los brazos en alto, mientras los espectadores le gritaban y aplaudían.

La repercusión del hecho en redes sociales

El video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales y el accionar del mozo tuvo el repudio de diversos usuarios, que consideraban fuera de lugar que una persona sin experiencia en el acto fuera arrastrada hasta allí.

“Esto es como mínimo un delito, pero vaya se me ocurren varios”, detalló una usuaria de X. “Me lo hace a mí y el codazo que se lleva es antológico. Aunque a mí jamás me pasaría, pues no estaría allí”, señaló otro. “Dan vergüenza ajena”, repetían más usuarios.

Este es el segundo caso en la misma semana donde un periodista es embestido por un animal en estas festividades. Alfredo Duro, de "El Chiringuito de Jugones", fue lastimado por un toro en una corrida durante la tradicional jornada de la festividad de San Sebastián de los Reyes.

La tragedia en Lisboa: la muerte del joven de 22 años

Este incidente tomo lugar después de que días atrás un joven torero portugués de 22 años haya fallecido tras ser embestido por un toro de 700 kilogramos durante una corrida en la Plaza de Toros de Campo Pequeño situada en Lisboa, Portugal.

Su nombre era Manuel Maria Trindade, quién residía en São Miguel de Machede y formaba parte del grupo Forcados Amadores de São Manços, distrito de Évora.

Trindade fue asistido por sus compañeros y luego estabilizado en la enfermería de Campo Pequeño por el equipo médico de guardia en la corrida. Tras recibir primeros auxilios, fue trasladado al Hospital de Santa María y, más tarde, con ventilación asistida, al Hospital de São José, en la capital del país, donde ingresó con “muerte cerebral”.