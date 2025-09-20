Una bomba de la Segunda Guerra Mundial provocó la evacuación de miles de personas en Hong Kong

El artefacto es de origen estadounidense, mide 1,5 metros y pesa 450 kilos según fuentes policiales. Fue descubierto durante una obra en un barrio residencial, lo que activó un protocolo de desactivación.

El explosivo fue descubierto en un distrito residencial y comercial en el lado oeste de la isla de Hong Kong.

Miles de personas debieron ser evacuadas de sus hogares en Hong Kong durante la noche de este viernes, tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial . Expertos y fuerzas policiales organizaron un operativo para desactivarla.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además, se notificó que su fabricación es de origen estadounidense y según la policía, el artefacto medía 1,5 metros de largo y pesaba alrededor de 450 kilos .

“Hemos confirmado que este objeto es una bomba que data de la Segunda Guerra Mundial”, dijo el oficial de la policía Andy Chan Tin-Chu , a reporteros antes de la operación, según citó AP.

Debido a "los riesgos excepcionalmente altos asociados con su eliminación (...) se instó a evacuar rápidamente" a unos 1.900 hogares, que suponen unas 6.000 personas.

La operación para la desactivación, iniciada a la noche, sigue hasta la mañana de este sábado y no se reportaron heridos.

hong kong evacuación La operación para la desactivación, iniciada a la noche, sigue hasta la mañana de este sábado y no se reportaron heridos. @hkpoliceforce

"Dados los altos riesgos que implica la manipulación de la bomba, que los agentes de nuestra Oficina de Desactivación de Artefactos Explosivos (EOD) consideran que aún se encuentra en buen estado", indicó en X la policía de Hong Kong.

Además, detallaron que se ideó un plan de evacuación de emergencia con "cierres de carreteras en las inmediaciones, y la Policía también ha notificado al personal de administración de las instalaciones públicas cercanas para que adopten medidas especiales".

Segunda Guerra Mundial y la bomba de EEUU

La ciudad de la isla de Hong Kong fue ocupada por fuerzas japonesas durante la guerra, cuando se convirtió en una base de su Ejército y su Armada. EEUU, junto con otras fuerzas aliadas, la atacó en incursiones aéreas para interrumpir las líneas de suministro e infraestructura japonesas.