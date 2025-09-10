Matrimonio igualitario en Hong Kong: El Parlamento veta la ley que reconocía derechos a las parejas casadas en el exterior







Después de que hubiera sido aprobado parcialmente, el proyecto de ley que reconocía parcialmente al matrimonio igualitario fue rechazado en el Parlamento. Repudio de Amnistía Internacional.

El proyecto de ley que otorgaba la posibilidad del reconocimiento de ciertos derechos al matrimonio igualitario en Hong Kong fue rechazado por el Parlamento con un total de 74 votos en contra y 14 a favor. Activistas del colectivo LGTB habían lamentado que el proyecto se tratase sobre algunos derechos únicamente, pero apoyaron su tratamiento en el Parlamento porque podía ser una ventana de avance en el tema.

De hecho, al ser considerado ilegal el matrimonio igualitario en Hong Kong solo iba a ser aplicado a las parejas casadas en el exterior, y lo que se proponía era que pudieran reclamar el cuerpo del fallecido, las visitas al hospital y otros derechos médicos.

Cuando finalizó la votación que resultó en rechazo, Amnistía Internacional repudió el hecho y lo describió como un "desprecio alarmante de los derechos" y aseguró que Hong Kong todavía "tiene camino por recorrer antes de que todos puedan gozar de igualdad". La organización de defensa de la Igualdad Matrimonial de Hong Kong también expresó su malestar en un comunicado: "Hoy es un día decepcionante para Hong Kong".

El gobierno había presentado el proyecto a finales del año 2023 y se había aprobado parcialmente, lo que significó un gran paso para el reconocimiento del matrimonio igualitario. A pesar de que el Tribunal de Apelación Final no había reconocido el derecho constitucional, los jueces miembros exigieron crear un marco legar oportuno para las necesidades básicas de los matrimonios igualitarios.

Ley de matrimonio igualitario: los responsables del veto Los tres partidos pro-Pekín rechazaron el proyecto porque según expresaron consideran que, este avance supone un atentado contra la tradición de la familia. Los diputados que votaron en contra del proyecto de matrimonio igualitario creen que, si se aprobaba este proyecto, de alguna manera estarían avalando el matrimonio igualitario, lo que podría causar una gran repercusión en los valores tradicionales de las familias de Hong Kong.